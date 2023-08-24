雲林縣24日新增4例登革熱確定病例，包括古坑鄉東和村1例；斗六市榴南里1例、林頭里1例、明德里1例，1例由醫院通報確診，另3例為社區篩檢NS1陰性，但經疾管署檢驗抗體陽性，顯示已感染一段時間。另外，斗六確診個案經疫調有古坑鄉工作足跡史，目前全縣經疾管署確認確診已累計248例。

縣衛生局長曾春美表示，第1型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎症狀相似，曾前往高風險區域的民眾，若出現突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫並務必告知醫師相關活動史。

曾春美說，醫療院所也須提高警覺，發現疑似個案，可配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並立即通報，以縮短發病至通報時間的「隱藏期」，減少病媒蚊孳生傳播風險；雲林縣除20鄉鎮市衛生所備有NS1快篩試劑，另有32家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網查詢。