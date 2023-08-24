明華園經典鉅作《超炫白蛇傳》彩排精采橋段 。（廖素慧攝）

明華園經典鉅作《超炫白蛇傳》孫翠鳳母女將同台演出白蛇娘娘。（廖素慧攝）

明華園四代演員總動員 ，將在嘉義縣演出經典鉅作《超炫白蛇傳》，縣長翁章梁（中）揪大家來看戲。（廖素慧攝）

孫翠鳳 （左二）將演出白蛇娘娘，嘉義縣長翁章梁（ 右二）揪大家來看戲。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁、文化部長李靜慧、明華園總團長陳勝福推薦精采大戲《超炫白蛇傳》。（廖素慧攝）

明華園《超炫白蛇傳》重磅登場，孫翠鳳帶領新生代演員重現經典，26日將在嘉義縣政府前廣場轟動演出，24日彩排精采片段，縣長翁章梁感謝明華園重現台灣史上最浩大的經典戲劇，當天有6500個停車位、10輛接駁車在高鐵接駁，揪全國鄉親來嘉看好戲。

文化部推出「文化平權巡演庄頭劇場藝日限定」經典大戲，在嘉義縣公演《超炫白蛇傳》，同時為2023嘉義縣仲夏表演藝術節打頭陣，本月26日晚間7點，將在縣府前空地盛大登場，免費入場。

24日舉行彩排精采橋段，全場驚呼連連，縣長翁章梁、文化部政務次長李靜慧、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、明華園總團長陳勝福都推薦《超炫白蛇傳》媲美國家劇院級的舞台燈光音響設備、6組水車水漫金山寺的壯觀場面，絕無冷場，一生至少要看一次，絕不能錯過。

陳勝福指出，《超炫白蛇傳》睽違11年再磅礡登場，動員人力物力非常龐大，短短8天內建搭建大型舞台，演員繃緊神經集訓60天，6組大螢幕直播，每位觀眾都能欣賞到演員身段、表情，有6000張靠背椅及1萬8000張圓板凳，下午2點開始排隊領號碼牌、5點進場自由入座。

陳勝福說，這次演員有新陣容，當家台柱孫翠鳳帶領總團20年磨一劍的新生代強將，演出「青春傳承版」白蛇，孫翠鳳與2個女兒陳昭婷、陳昭賢同台分飾白蛇，劇中白蛇力抗天兵天將的踢槍出手，母女3人同台亮相，場面非常震撼。

孫翠鳳則感謝天公做美，她說，決定演出白蛇傳後，南部地區開始接連下雨，水庫進帳不少，才能順利演出水漫金山的橋段，她相隔11年再演出白娘娘，每個環節壓力都很大，就是為了讓明華園帶給大家疫後最棒的饗宴。

翁章梁表示，傳統鄉下「做戲」是庄頭大事，街坊鄰居親戚都相揪看戲，非常熱絡，明華園《超炫白蛇傳》是台灣的驕傲，縣府已做好交通規畫，邀請全國鄉親來嘉看好戲，預估有5萬人流來看戲。

李靜慧表示，文化部在疫情過後，將國際劇場級的表演帶入庄頭，邀請台灣頂尖團體下鄉巡演，感謝明華園帶來叫好又叫座的精采節目，必定能滿足大家的聲光視覺及心靈的享受。