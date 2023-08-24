已故歌手李玟生前控訴遭《中國好聲音》羞辱的錄音檔流出，引發外界討論，其中擔任數屆導師的那英也被捲入相關事件。近日，她疑似躲為風波以「身體欠佳」為由，缺席音樂節活動，卻被陸網曝光現身泰國蘇梅島度假照，引爆網友怒火，過往「機場踹人」的黑歷史再度被挖出。

那英擔任過多屆《好聲音》導師，近期卻被網友們挖出她在節目中的種種爭議，舉凡有淘汰現今當紅的「美聲男歌手」周深、讓姚貝娜臨時換唱高難度的〈All By Myself〉等。此外，她日前還以「身體欠佳」為由，缺席上海舉辦的春浪音樂節，事後卻被陸網曝光人在泰國蘇梅島度假，並還有同框照流出，種種因素相加點燃網友怒火，使她過往的黑歷史屢被挖出。

近期在陸網上，便流傳一則那英4年前參與《好聲音》在澳門的錄製，返程時在「機場踹人」的影片，只見相關畫面中，有一名女子拿著手機走在前方，一直偷拍那英，而那英在多次提醒未果後，便伸腳踹對方，並直言：「又偷拍我幹啥？」而從鏡頭明顯的晃動幅度，可猜測那英當時使出的力氣並不小。

相關影片曝光後，在陸網上也掀起兩極輿論聲浪，不少人指出：「明星也需要隱私，都屢勸不聽了只能說活該」、「不過份，是我我也踢」、「被踢了還嘻嘻哈哈，足以看出來她的臉皮有多厚了。」然而，也有不少人提出另一種觀點：「不知全貌，難以評判」、「雖說偷拍不對，但踢人好像也不太好。」討論不斷。