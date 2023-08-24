民眾黨總統參選人柯文哲日前稱兩岸陷入緊張局勢 外資會跑光，遭經濟部反駁，今天他再指去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，大家開始緊張，批政府還想「粉飾太平」。對此經濟部回應，去年下半年外資投資金額有略降，可是今年離岸風電商持續增資，前7個月累計有68億美元外資金額，並未有跑光情形。

經濟部投資處表示，2022年8月至12月核准來台投資金額計美金36億美元，與2021年同期42億比雖略有下降，但今年前7個月金額已達68億美金。從2022年8月迄今，投審會核准外資金額已逾百億美元。今年離岸風電商德商允能及丹麥商沃旭都持續增資，計13億餘美金。

投資處接著舉了一堆公司做例子，主要要顯示國內外廠商對台投資深具信心，像是去年8月後，日本最大半導體設備製造商日商東京威力科創進行維修暨訓練中心動土、知名半導體封裝材料EME供應商-日商住友培科增設產線、高科技特用化學及生技製藥領導廠商德商默克(Merck) 啟動在台32年以來規模最大的投資案等。