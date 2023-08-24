民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨的關係。賴品妤今(24日)閃躲記者追訪時摔倒再掀話題。新黨台北市議員侯漢廷質疑，其父賴勁麟的台灣服協2020年舉辦春酒標榜薪火相傳，賴品妤就曾正式加入「傳承」，還要推不知情嗎？賴品妤有沒有批評為什麼服協要推廣「糖衣毒藥」？綠營雙標在賴家展現淋漓盡致，綠營聲援賴品妤，正是害怕被看穿民進黨假反中、真舔人民幣！

「賴品妤跌倒不能轉移假反中真舔人民幣的事實！」侯漢廷今(24日)在臉書發文直批，賴品妤抱怨「被記者撞倒」、「記者推我」，畫面全方位還原，是賴品妤不慎撞到腳架，卻立刻反控記者，當下混亂可理解，事後有畫面仍污衊，本領一流。嚴厲譴責民進黨污衊記者、打壓新聞自由！

侯漢廷質疑，為何賴品妤要跑？始終迴避關鍵問題：為何自己反服貿，而父親卻鼓勵台灣服務業去大陸賺人民幣？

侯漢廷提到，2013年底，賴勁麟推動的協會秘書長自白，賴勁麟自2008年成立台灣服協，「同時開發大陸市場不遺餘力，今年協辦北京、上海、深圳、鄭州、石家庄、青島、濟南、杭州、成都⋯等多場商業服務業論壇。」2013年11月，台灣服協又發文，「台商只剩下4條路可以走，其中1條就是由製造業轉服務業，但當前服貿協議仍在立院卡關，他擔憂時間拖越久，機會將稍縱即逝」。

「服貿為什麼卡關？問賴勁麟呀！問女兒賴品妤啊！」侯漢廷指出，2020年，台灣服協舉辦春酒，薪火相傳、生生不息，賴品妤正式加入「傳承」。賴品妤還要推不知情嗎？台灣服協有沒有質問賴品妤為什麼要反服貿？賴品妤有沒有批評為什麼服協要推廣「糖衣毒藥」、出賣台灣？你交流就是賣台！我交流就是愛台？綠營雙標在賴家展現淋漓盡致！綠營聲援賴品妤，正是害怕被看穿，民進黨假反中、真舔人民幣！

只見侯漢廷分享的臉書截圖中，粉專「社團法人台灣服務業發展協會」2013年11月20日曾發文稱「當前服貿協議仍在立院卡關」，擔憂台商機會將稍縱即逝。宗旨文則提到「開發大陸市場不遺餘力」、「聘任賴勁麟理事長為榮譽理事長」。另在2020年的春酒圖文中則強調「薪火相傳、生生不息」，強調「賴勁麟理事長帶著女兒，同時也是新科立委賴品妤一起出席春酒，這是傳承之一」，畫面中賴品妤居中站立，笑容可掬。