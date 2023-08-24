陸委會今日宣布恢復兩岸觀光旅遊與放寬陸籍商務人士來台，副主委詹志宏在記者會上向陸方喊話，兩岸交流需要雙方相互配合、創造條件，「我們也盼望中國大陸方面，能夠採取相應的作為、相向而行」。

詹志宏於例行記者會上表示，政府採取循序漸進方式，讓交流的恢復能健康有序地展開，但他強調，兩岸交流需要雙方相互配合、創造條件，「我們也盼望中國大陸方面，能夠採取相應的作為、相向而行」，讓這次我方開放的相關措施能夠順利推動。

媒體解讀，陸委會此舉是向陸方遞出橄欖枝，詹志宏對此回應，政府希望兩岸之間應該對等開放，才能互利、互惠，但是「大陸方面顯然還沒有準確接收到我們的用心」。他說，今天的決定，就是我方決定公開表達並正式推動雙向交流的組團觀光政策，「我們已經在政策上踏出了一步」，希望陸方能夠有積極、正面的回應。

至於會否因應兩岸觀光開放，考慮逐步增加兩岸航點？詹志宏說，先前宣布新增的10個航點，各航空公司經過幾個月努力準備，但人員機隊調度、客源恢復都需要時間，近期航空公司已向主管部門提出申請，預計10個航點在9月可全部恢復。

然而，詹志宏指出，目前10個航點的平均載客率僅略高於五成，「不是很吸引航空公司的客運量」，政府希望待兩岸人員往來增加，對於交通運輸需求增加後，航空公司自然會基於營運提出需求，屆時政府再來逐步檢討、增加新航點。

宣布開放兩岸觀光的同時，詹志宏再次提醒需要前往大陸的國人，赴陸交流前須洽請「雙方的邀請或主辦單位」，要求陸方主管機關明確承諾，確保在大陸入出境通關不被無理留置，以及參訪期間人身自由與安全不會遭到不明原因迫害。

詹志宏也說，赴陸國人最好能全程維持集體行動，團進團出。遇到突發情況，也應該要求陸方說明原因及立即改善；並盡速設法通知陸委會或海基會緊急專線，以利獲得協助。