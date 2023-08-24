基隆市議會議長童子瑋（右）表示，賴清德來到和平島，就是告訴民眾，他的施政藍圖就是追求民主、和平及繁榮。（張志康攝）

基隆市立委參選人鄭文婷（中）表示，希望能夠讓基隆捷運在四年內動工興建。（張志康攝）

民進黨總統參選人賴清德24日下午赴基隆市和平島天顯宮參拜，並為民進黨提名的立法委員參選人鄭文婷造勢。賴清德致詞時表示，23日是八二三炮戰65周年，24日到和平島參拜，希望未來若有機會帶領國家，過去為民主打拚，未來將共同為和平奮鬥。

賴清德說：「『和平無價』，沒有人能從戰爭中得到好處。」在這樣的目標及精神下，全民一起合作，捍衛台灣國家安全，繼續推動民主、和平、繁榮發展，讓我們的子孫世世代代在這片土地安居樂業。

賴清德接著向支持者推薦立委參選人鄭文婷，他表示，兩人都出身基層，透過自身的努力，分別成為了醫師及律師，兩人有類似的背景，也有類似的理想，希望支持者能在明年元月的大選中，支持兩人，除了守住台灣的主權外，也能促進台灣的民主、和平及繁榮發展。

談到賴清德來到基隆，基隆市議長童子瑋表示，23日是八二三炮戰65周年紀念，今天特別來到和平島，告訴台灣的民眾，他的施政藍圖就是追求民主、和平、繁榮。和平島是基隆最早面對西方文明衝擊的地方，基隆人都深知和平、繁榮的重要性。

基隆市立委參選人鄭文婷在致詞時則指出，若明年賴清德能夠進入總統府主政，她也能順利進入立法院服務，她第一件拜託賴清德的事，就是要讓基隆捷運能夠在第一個任期內順利開工。賴清德也當場承諾：「一起來打拚！」

不過賴清德赴天顯宮參拜時，也發生了一個小插曲。賴清德致詞時，才向在場的鄉親問好到一半，正準備發言時，廟方安排的麥克風就突然沒有聲音。賴清德只好放下麥克風、提高聲量向在場的民眾講話。