全球AI股領頭羊輝達（NVIDIA）上季業績超乎市場預期，盤後股價飆漲近10％，可望帶動台廠AI供應鏈上漲，但資深半導體分析師陸行之警告，市場一片樂觀的同時，還是要小心利多出盡。果不其然，三大法人同步賣超AI指標股緯創，外資加碼欣興、鴻海、台積電，有網友哀號「緯創直接被拋棄好慘」，還有人說「真AI是欣興鴻海台積，不要搞錯」。

輝達第2季營收為135.1億美元，年增101%、季增88%，創下歷史新高優於華爾街預期；毛利率71.2%、高於去年同期45.9%。調整後淨利67.4 億美元，每股EPS為2.7美元，較分析師預期2.09美元大幅增加。

陸行之表示，輝達成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，市場也會思考誰以後能分一杯羹。此外，輝達開出的第3季財測也優於市場預期，預估營收能達到160億美元、季增16至21%、年增170%的水準。

陸行之看好輝達繼續加單台積電的7奈米及4奈米 CMOS及CoWoS製程。他也提醒，全球投資人瘋狂追逐輝達到高風險區間之後，市場會持續關注輝達的上下游產業鏈、各種AI應用及競爭者，「要關注AMD的MI300/300X 軟體發展是否夠快，雲服務廠商是否有能力採用。」

今（24日）台廠AI供應鏈早盤股價開高，但接近中午賣壓出籠，人氣股緯創終場重挫近4%至122.5元；英業達也下跌1%至58.6元；廣達小漲0.19%至262.5元；技嘉、金像電則逆勢上漲5.8%與3.5%。

攤開外資個股買賣超排行，狂砍第1名的AI股是緯創（-38,736張），投信、自營商也同步站在賣方，分別出脫4213張和4530張；英業達（-9,840張）、廣達（-4,146張）也遭倒貨。此外，外資加碼的前10名共有4檔AI股，包括欣興（15,301張）、鴻海（11,872張）、台積電（10,141張）、光寶科（7,263張）。

外資大賣緯創，引發PTT網友熱議，「外資棄緯創，散戶大受創」、「緯創可憐哪，剩慘戶在接刀」、「緯創被當垃圾倒」、「外資都倒貨了還不知道要跑」、「有種一買一賣慢慢出貨的感覺？」。

還有網友表示，「欣興才是真AI 緯創是BI」、「真AI是欣興鴻海台積，不要搞錯啦」、「上週末，外資降評欣興，果然是想吃貨XD」、「有輝達蘋果雙客戶的鴻海gg怎麼輸」、「就是要洗到散戶不敢上 才會噴的爽」、「散戶投信套高高...隔代沖了」。