▲2023新北市貢寮國際海洋音樂祭演出卡司名單。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

▲2023新北市貢寮國際海洋音樂祭演出時間表。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭24日公布最新卡司名單及演出時間，總計超過30組歌手、樂團將於9月15日至9月17日連續3天在貢寮福隆海水浴場輪番登場，其中包括第34屆金曲獎多組入圍及獲獎樂團參與演出，新北市政府觀光旅遊局邀請民眾一同逛市集、拍美照，跟著原創音樂團體一起嗨翻貢寮國際海洋音樂祭。

新北市貢寮國際海洋音樂祭為新北市指標性的音樂活動，今年已邁入第20屆，特別邀請歷屆海洋獨立音樂大賞得獎樂團再次站上大舞台，與全場民眾一起搭上時光機，重溫20年貢寮國際海洋音樂祭的經典演出，更力邀國外團體來臺共襄盛舉。

演出陣容包含「金曲最佳演唱組合」Crispy脆樂團、韓國樂團DICKPUNKS、陳建年、四分衛、持修、董事長樂團、鄭宜農與鶴The Crane、OverTone、老破麻O.S.D、KASIRAW鹹豬肉、八十八顆芭樂籽與隨性Random、神棍樂團、放客兄弟、傻子與白痴、泰國團體getsunova、老王樂隊、葛西瓦與Matzka等，將帶領樂迷們盡情放肆搖滾。

觀旅局表示，本次音樂祭特別打造的螢光彩繪藝術小舞台將邀請獨立創作樂團演唱，包含勁爆羅雷、伯爵白、島嶼、露波合唱團、男子漢樂團、靈魂沙發、貓咪庫瑪拉、Traveller旅人、八青哥、五五身、非人物種、夕陽武士、辣鄰居、偏執狂、打倒三明治、阿橘、筋斗雲樂團、守夜人與17人氣創作LIVER，將與現場民眾近距離互動，以多國語言、多種樂器風格及多元曲風，展現新生代樂團獨具的潛力。

活動現場除了音樂演出外，今年更與「有趣餐飲行銷」聯手策畫音樂祭專屬的「海味市集」，以貢寮在地食材為主題，網羅特色美食店家推出海味專屬料理，包含擁有米其林餐廳主廚資歷的「雷格食堂」，將使用東北角現採九孔鮑、海菜與細火慢熬雞湯等新鮮食材製成的法式燉飯；以及擅長原住民料理的「吃草的妞」將準備具有原住民特色的香檸石花凍小米釀；而「起家厝早午餐」則以現採紫菜搭配新鮮蟹肉做成美式漢堡。

另外還有眾多美食攤位，如夜市老字號名店、日韓泰主題餐點、古早味傳統美食以及海灘必備夏日清涼冰品，將征服民眾味蕾，讓前來海祭的民眾在味覺與聽覺上一起搖滾。更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。