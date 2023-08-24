勞動部中高齡者及高齡者就業促進計畫，藉辦理中高齡及高齡失業者職前訓練，排除學習障礙，提升工作技能，為中高齡勞工注入再創職涯活力。曾在男裝製作領域耕耘半世紀的楊苗宏，目睹服飾業轉變潮流及西裝訂製市場式微，經朋友介紹參加勞動部桃竹苗分署職訓，學習女裝及服飾打版製作，不僅讓他成功轉型跨足女裝，不再侷限男裝製作，也為職涯再創新契機。

現年63歲的楊苗宏，居住在苗栗竹南，少時因家境貧困，國中畢業後便踏入職場，在親友介紹下到板橋西裝店做學徒，當時西裝店林立生意蓬勃，擔任學徒常需配合加班趕工，凌晨才可休息。做了3年學徒，他掌握西裝製作技能後返回竹南，成為西裝師傅，一路做了12年，歷經結婚生子，後續因成衣業興起影響，傳統西裝店接連吹熄燈號，才輾轉到成衣廠擔任裁剪師傅。

不過，只會做男裝讓楊苗宏的工作被侷限，適逢疫情工作減少，經朋友介紹，他報名參加桃竹苗分署委託社團法人台灣職業訓練多元發展協會開辦的「時尚造型禮服打版車縫製班」，學習女裝製作技巧。

楊苗宏坦言，做了大半輩子的男裝，初次接觸女裝很不容易，女裝的款式多變，特別在胸線部位容易產生胸摺，要做出合身而立體效果，必須精心處理胸摺的細節，營造適合女性身型的版型。

儘管挑戰大，但也為楊苗宏打開了眼界和職場，憑藉10幾年製作西裝經驗，他迅速掌握女裝製作要領，精湛的技藝也受到老師肯定。如今的他不僅擅長男裝和女裝，平時除在苗栗竹南生產合作社負責男裝及女裝的縫紉製作工作外，閒暇之餘還常受到熟客和親友的委託，請他幫忙修改或縫製衣物，他相當感謝職訓對他的幫助，讓職涯路變更寬廣。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為積極推動中高齡者及高齡者就業促進計畫，分署致力於開辦各項職業訓練，為中高齡者及高齡者創造學習新技能的機會，不僅幫助他們在快速變化的職場環境中，重新發掘自身潛能，更有助於為未來的職涯。目前桃竹苗分署提供13班次、近400個職訓名額，有資訊、商業及美容等課程，課程補助全額，歡迎欲就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。

林淑媛提到，若想進一步瞭解相關措施，可至勞動力發展署官網「中高齡者及高齡者就業服務」業務專區查詢相關資訊，而有就業需求的中高齡及高齡朋友，更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站查詢，也可撥打免付費客服專線0800- 777-888，由客服專人提供諮詢協助。相關職訓課程可上桃竹苗分署官網查詢，或洽詢(03)4855368分機(轉分機1323～1329、1337～1344)。