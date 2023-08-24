陸委會雖然放寬陸客赴台限制，但還加上但書。發言人詹志宏說，「以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。」北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，民間恢復交流原本是正面的好事，但是詹志宏加上這句話，「整個味道完全就變了，政治操作痕跡十分明顯，像是在釣魚，放出一個誘餌，看大陸是否上鉤，陸委會才決定是否要真的開放。」

「對的事情，認準了就去做，該開放的就開放，哪裡還有那麼多附加條件？」李振廣表示，陸委會的但書，有助於陸方正確解讀其真實的政策意圖，絕不像表面看似向大陸伸出橄欖枝，「陸委會就像挖了一個坑，更深層沒說出來的潛台詞，就是不管大陸正面接受、拒絕或不回應，都會被陸委會拿來作為炒作攻擊的藉口。」

李振廣舉例，如果民進黨政府真心支持兩岸民間交流，為何馬英九基金會邀訪陸生案會一波三折？最初階段各種的「管、卡、壓」甚至差點讓這次交流胎死腹中，本案通過有多不容易，各界都看在眼裡。

上海東亞研究所副所長包承柯同樣認為，陸委會這次開放陸客充滿了政治算計。他指出，大陸文旅部10日公布第三批組團赴海外旅遊目的地名單，其中不包含台灣，讓台灣旅遊業者大失所望，紛紛向蔡政府表達抗議，指責交通部今年初規畫爭取百萬陸客赴台只是空話一句。迫於選舉壓力，陸委會才提出有附加條件的開放。

包承柯認為，兩岸開放旅遊是大方向必然的趨勢，但就算陸委會開放陸客團赴台，也無法立即實施，畢竟陸方必須評估台灣疫情之後新的旅遊環境，確保陸客赴台後的旅遊安全和品質，無法立即全面上路。