大陸日前稱將研究中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠。陸委會今日對此表示，因ECFA牽涉兩岸正常貿易維繫的問題，希望陸方在既有機制下提出意見，且ECFA是兩岸互謀其利，因此不希望陸方貿然中止ECFA。

大陸商務部日前宣布，初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。

陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會上表示，兩岸當時談判EFCA基本上是遵循WTO精神，雙方達成ECFA共識、簽署協議後，也經過各自內部程序生效。他強調，ECFA有協調溝通機制，陸方若有意見，歡迎在機制底下提出來，讓雙方尋求意見分歧的解決與改善，畢竟這牽涉到兩岸正常貿易維繫的問題。

詹志宏指出，大陸若有疑義，可以經由兩岸協議尋求解決方法、心平氣和推動兩岸正常貿易。他也強調，ECFA不是只有台灣受益，而是兩岸都互謀其利，因此政府也不希望陸方貿然中止ECFA。

談及近期陸方對台經貿作為，詹志宏說，近年來，中共經常利用一些手段來對我方施壓，這些手段的範圍越來越廣，且拒絕協商談判，這是「損人不利己」，也難免給予兩岸整體關係「脫鉤斷鏈」的疑慮與感受，這是我方非常不樂見的。

另一方面，對於監委紀惠容、葉大華、施錦芳日前指出，外界質疑，只要港人在中國大陸出生或有涉陸因素者，取得身分的申請案一概不准，變成「一刀切」。詹志宏對此說明，政府支持港人爭取自由民主的生活方式沒有改變，但大陸移居香港人數增加，政府同時也要詳加考慮國家安全，希望監察委員能理解。

詹志宏說，最近5年半以來，政府核准在台居留的港人已有4.3萬多人，許可定居（取得我身分者）有7600多人，「這不是小數字」；如果監察委員有「不理解的地方」、沒有足夠數據，陸委會會詳細跟他們說明，讓他們理解並沒有其所提出來的這些疑慮。