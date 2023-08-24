24日傍晚6點43分，北市松山機場傳出跳電事故，各航廈大廳一片黑，不少旅客只能無奈摸黑拖行李。對此民航局與台電也紛紛做出回應。

據機場工作人員指出，國內線國際線大廳都出現跳電情況，國內線跳電後沒多久就恢復供電。國際線大廳則是前後跳電3次，由於電力供應異常，天花板照明全暗，許多旅客報到時，只能在光線不足的情況下，拖著行李尋找報到櫃臺。

工作人員表示，晚間7點過後，供電才恢復正常。不過櫃臺及行李安檢輸送區的電力並未異常，出境班機的報到作業沒有受到衝擊。

民航局對此表示，晚間6點38分，因台電電路跳脫導致跳電，航站備援電力隨即啟動，各項設備陸續恢復供電，航班與旅客報到作業並未受到影響。台電則表示，中山區晚間6時38分一條非供電松山機場的饋線發生故障，雖未造成供電松山機場的饋線停電，但因瞬間壓降，機場內部保護設備跳脫，一度引發機場國際線航廈及部分航空站停電約3分鐘。目前正常供電。