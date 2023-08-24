中小學30日開學，預估全國2、30所國高中沒有交通車送學生上下學，但中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞今天表示，這些年物價上漲非常厲害，遊覽車業者不願做賠本生意，如果家長每天願意多付約50元，學校缺交通車的狀況就能解決。

由於開學在即，現在許多學校卻找不到交通車，教育部今天因此召集相關單位討論，研擬因應之道。有關部分學校尚未找到學生交通車提供載運服務一事，教育部刻正與業者及學校單位協調，以促成載運服務合約簽定並確保學生權益。

教育部表示，為兼顧學生交通安全與疫後缺工需求，目前討論評估蒐集各界意見，讓載運國中及高中學生之第二類學生交通車，如經公開徵求確無符合年齡65歲以下之駕駛人，始得依交通部規定聘任年齡68歲以下之駕駛人，並應符合道路交通安全規則及汽車運輸業管理規則相關規定。

參與今天會議的魯孝亞會後接受本報採訪時表示，交通部規定68歲以下可以開遊覽車，但教育部對於學校交通車駕駛的年齡卻要求65歲以下，他認為一個國家不要有兩個政策，開學校交通車的年齡也應延長到68歲。

不過魯孝亞坦言，即使教育部要將學校交通車駕駛年齡延後到68歲，依據政府的作業程序，最快也要3個月後才能實施，延齡不能解決許多學校開學無交通車的問題。

魯孝亞表示，三年疫情造成許多遊覽車司機轉行，加上現在國旅狀況已經恢復，因此遊覽車業者對於價格相對比較低的學校交通車業務不太感興趣，有些學校如果出的價格又偏低，當然就找不到交通車。

魯孝亞說，過去學校租遊覽車當交通車，每天一台大約要付3、4000元，但這幾年物價上漲這麼多，業者不願意做賠本生意，交通車的費用必須提高。如果每台學校交通車每天的租用價格可以提高2000元，他身為遊覽車客運聯合會理事長，願意出面協調，來幫學校解決問題。

魯孝亞說，每台遊覽車租用價格提高2000元，相當於每個學生每天多付50元，如果家長願意承擔這部分增加的費用，或是由政府補貼，學校缺交通車的狀況就可解決。