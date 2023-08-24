「我玩一番賞，被騙了」！YouTuber團體「反骨男孩」孫生氣憤表示，好友在西門萬年大樓某家店花了10幾萬，沒想到卻遇到裡面根本就沒有一番賞和二番賞的籤，氣得將揭發過程拍下PO網，期間店家頻頻試圖搶盒子跟手機，險些暴發衝突，他事後也分享當下心情「真的抓到，我其實滿震驚的」。

影片中，可以看到店員試圖搶走整盒籤，孫生則是把盒子抬高，不讓對方搶走，「不是啊！因為我在原地開啊！因為他直接包套啦！我們怎麼不能原地開？為什麼你要再把它拿回去」？雖然店長表示是要確認籤數，但他仍無法接受這樣的說法，「他剛剛數過了啊」！

孫生陪同好友前往店家，險些暴發衝突現場。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

店家接著解釋，「我剛也沒數過，因為我不知道一開始的時候有沒有少」，孫生當下傻眼回應，「不可能一番賞盒子裡面會有少啊，這是不可能的啊！我抽一番賞這麼多年了」，一旁孫生的好友則直接點出重點，「少的應該不會是A跟B吧」？

不過店家依舊堅稱，「沒有…我們還是要…再算一下」、「因為我們程序就是要先算過一次」，讓他無奈表示「不可能，你當我沒玩過一番賞喔？我拍一番賞那麼多次了，老闆是不會把這盒拿回去的」。

孫生陪同好友前往店家，險些暴發衝突。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

過程中，疑似有另名店員將3張籤掉在地上，結果店家突然提問「剛剛是不是掉牌」，孫生與好友立刻反駁「沒有，剛剛是你手放掉的」。最後，兩人當場把籤抽開，發現裡面完全沒有A跟B，巧的是稍早掉在地上的籤牌，正是盒內缺少的A跟B，店員還表示，「沒有、不要不要！我不知道」，一度試圖拿走拍攝中的手機，雙方險些暴發衝突。

孫生陪同好友前往店家，險些暴發衝突。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

對於抓包店家沒有放入一番賞和二番賞的籤，孫生坦言相當難過，「真的抓到，我其實滿震驚的，更震驚的是，我在的情況下、他也知道我是公眾人物，知道我玩公仔真的玩很久了，我是還滿熟這一塊東西的，然後居然還是做這些偷雞摸狗的行為、做這些小動作，而且那個人還一直要來搶」。

影片取自《WACKYBOYS 反骨男孩》若有移除請見諒

其實孫生19日就曾在Instagram限時動態中發布消息，稱自己和酷炫到西門萬年大樓玩一番賞，包牌後卻根本沒有A賞和B賞，而他們也打算將其記錄下，並踢爆店家的「做牌」行為。沒想到，店家突然私訊酷炫要求不要公開，更揚言「有背景，想跟孫生喬一下」，孫生透露，店家曾想以18萬元來當作封口費，但孫生則認為「這不是錢的問題，我是一個極愛公仔的人，你們這樣做多少學生受騙，他們只是想要抽個夢想，但盒子裡面根本沒有夢想」。