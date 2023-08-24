台中國民黨立委參選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興今天召開記者會，呼籲中央未來就讀公幼、準公幼及非營利幼兒園一律免費。民進黨立委莊競程開酸表示，這樣的選舉口號並沒有負責任，別忘了基隆市「免費送你gogoro」跳票的前例就在眼前。

黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興提出4項訴求，包括師生比調降到1比12且衍生費用由中央負擔；增加學前教育補助每月5000元；非私立幼兒園一律免費；保障準公幼教保員月薪最低3萬5000元。

莊競程表示，民進黨2016年執政後，積極面對少子女化趨勢，也提出許多政策補貼減輕家長的負擔，明年的預算將超過1200億元，其中「學前教育」的部份超過600億元，學齡前特別扣除額也從每位孩童2萬5000元，提高到每位孩童可以扣除12萬；育嬰留職停薪津貼也從6成薪提高至8成薪，且夫妻倆可以同時請領，顯示政府對減輕家長養兒育女負擔的重視。

莊競程說，推動相關政策，需要考量財政的穩定，國民黨無視政府已經在推動相關補貼、津貼，造福家長的事實，一方面胡亂指控執政黨大灑幣，另一方面卻又隨意畫大餅加碼喊出「什麼都免費」，這樣的選舉口號並沒有負責任，別忘了基隆市「免費送你gogoro」跳票的前例就在眼前。

莊競程指出，幼教政策需要中央地方一起努力，「全面免費」的方向如果可行，建議幾位倡議的市議員可以積極監督市府，先從台中市做起，包括新北市、台北市、桃園市，國民黨執政的縣市都可以加速推動，不需要等到選舉才來喊口號。