第13屆軌道行車控制技術研究發展交流會今、明2天在桃捷公司舉行，來自全台軌道業行車控制專業人員分享經驗，交換技術新知，為軌道營運安全及智慧化軌道運輸共同努力。

桃捷表示，這次盛會由桃捷公司主辦，總經理莊英震也以主人家身分，歡迎軌道同業到來，並安排機場捷運延伸A22的行車控制的解說行程，及觀摩國內軌道業唯一擁有的行李包廂處理作業。重頭戲是2天交流會討論的議題多元且豐富，都是各軌道業者，研析實際遭遇經驗及建議處理方案。

桃捷說明，這些經驗非常寶貴，各業者都不藏私，大方提出分享，有助改善營運管理及提高營運效率，也藉這次交流機會深化業界合作，共同深化軌道運輸安全，激發創新思維，迎接智慧軌道建設未來。

交流議題包括捷運系統因停電造成列車停駛應變措施、地震監測、軌道障礙物偵測、站間列車停滯應變決策、人流資訊管理系統實務運用、號誌系統整合技術等。交流方式採主講人、主持人、提問人等三方互動模式，讓與會的軌道從業人員從中汲取經驗，應用於工作崗位上。

此外，台灣大學土木工程學系教授賴勇成也以「鐵道人因安全應用探討」為題，發表一篇和鐵道業相關的專題演講，豐富交流會的學術深度。

桃捷提到，2010年成立至今的軌道行車控制技術研究發展交流會今年邁入第13屆，成員以國內軌道業者為主，目前計有台鐵、阿里山林業鐵路、台灣高鐵、台北捷運、高雄捷運、台中捷運、新北捷運、桃園捷運等8個營運單位。交流會每年辦理一次，在疫情期間暫停舉辦，桃捷公司這次是第2次主辦，前次為第7屆。