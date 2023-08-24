新北市政府公安聯合稽查小組，確認違建事實明確，決議強勢處置，屋主則於112年8月21日自行拆除。（圖／警方提供）

新北市政府公安聯合稽查小組，確認違建事實明確，決議強勢處置，屋主則於112年8月21日自行拆除。（圖／警方提供）

新北市蘆洲區信義路巷內一處鐵皮屋日前遭警方查獲毒品案，該犯嫌將鐵皮屋作為販毒場所，蘆洲分局主動報請新北市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，並強勢處置作為，展現公權力執法決心。

警方表示，今年3月13日6時，在該鐵皮屋查獲王姓犯嫌為首之販毒集團，利用該場所共同運輸、販賣第二級毒品安非他命及第三級毒品咖啡包，當埸查扣咖啡包1523包（總淨重4331.5公克）、安非他2包（總淨重0.418公克），涉嫌違反毒品危害防制條例，全案依法移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方調查發現，該建物係以鐵皮搭建之違章建築，犯嫌認為透過鐵皮屋掩護，較不易被查緝，承租後即做為販毒之場所；惟仍遭警方查獲，並報請新北市政府公安聯合稽查小組，由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查，確認違建事實明確，決議強勢處置，屋主則於112年8月21日自行拆除。

蘆洲分局呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

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