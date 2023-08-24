69歲台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭判刑3年2個月定讞。陳盈潔23日上午一身黑、面容憔悴，在親友、好友音樂人許常德陪同下，現身台北地檢署報到發監。許常德當天受訪表示，「陳盈潔因許久沒出門，上車後吐整路，法院應訊後再度嘔吐。」對於老友面臨牢獄之災，「綜藝大姐大」白冰冰接受《中時新聞網》訪問沉痛發聲了。

白冰冰語氣無奈地說，「我很難過！不了解陳盈潔的經濟狀況變得這麼差、沒能力，她年輕時，和我同一首國語歌曲《春風》開始走紅，後來轉唱台語歌，演藝事業相當順遂。」白冰冰不捨表示，「陳盈潔是我們閩南語歌曲歌后中，很有成就的人，為什麼老來卻變得這樣，我知道她要一個人養家，不過平時沒聯絡，怎麼會這樣?」

白冰冰不捨老友陳盈潔入監服刑。（游定剛拍攝）

對於陳盈潔昔日在歌壇叱吒風雲的人，白冰冰感嘆，「國家的法律一定要服從，希望勿枉勿縱，到底碰到哪些難過的事，讓她必須這樣，我們也無從了解起，她的身體也不好，希望在獄中管理人員可多幫忙照顧，年紀大入監，真的不勝唏噓！若未來有機會想去監獄接見她，關心、了解她的狀況」。

陳盈潔近年健康亮紅燈。（游定剛拍攝）