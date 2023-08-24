飯店搭配軍公教及65歲以上推出優惠活動，符合條件的人士用餐享75折好康，每人918元加原價1080元的1成服務費。(台北新板希爾頓酒店提供)

招牌「爐烤美國肋眼牛排」以祕製醬料調味醃製，透過低溫爐烤5至7分熟，口感軟嫩無比。(台北新板希爾頓酒店提供)

中秋「異國燒烤」特企吃得到「迷迭香料烤羊腿」，紐西蘭重達近4公斤重的大羊腿，酥香軟嫩不腥臊。(台北新板希爾頓酒店提供)

中秋節即將到來，台灣人喜歡在中秋節賞月兼烤肉，瞄準台灣人獨特的中秋烤肉節，台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」9月1日起至30日推出中秋「異國燒烤」特別企劃，吃得到烤肉界的「四大天王」肋眼牛、烤羊腿、豬肋排和烤半雞。此外，9月還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出75折優惠活動，每人918元起可爽嗑烤肉大餐。

9月1日起，「悅市集全日餐廳」呼應中秋節，特別推出「異國燒烤」烤肉料理，集結烤肉界「四大天王」，讓民眾大口吃肉歡樂過節。招牌「爐烤美國肋眼牛排」經由廚藝長李文康使用祕製醬料調味醃製，透過低溫爐烤5至7分熟，口感軟嫩無比；此次也吃得到自助餐少見的「迷迭香料烤羊腿」，由西餐主廚溫永智發想，選用紐西蘭重達近4公斤重的大羊腿，透過蔬果酵素與香料層層醃製，低溫烘烤到7分熟，搭配大火燒香外皮，才能吃起來酥香軟嫩不腥臊；而「橙汁BBQ醬烤豬肋排」則是選用國產豬肋排，用蔬果香料醃製，並手工熬煮柳橙果醬，一同與豬肋排低溫慢烤，烤到骨肉分離，吃來鮮嫩入味；還有「芥末醬烤半雞」，廚藝團隊嚴選國產重達1公斤的全雞，搭配特調芥末醬和橄欖油等香料提味烤至金黃，吃來外皮酥香，雞肉軟嫩多汁。

除了以上重磅烤肉，餐廳原本的地中海異國料理菜色也貼心保留，此外，還有不定期出現「隱藏版」美食，像是「香烤鳳梨火腿」，選用整塊煙燻火腿，以低溫爐烤保留肉汁，吃來帶有蜂蜜香氣且肉質Q彈；再搭配廚藝長特調的鳳梨醬，口感更是絕配，整體滋味酸甜解膩。另有「炙烤帶骨牛小排」，特別選用美國帶骨牛小排，吃來帶有筋膜肉香，牛油香氣豐潤滿溢且嚼勁十足。

9月1日至30日整整1個月，飯店還搭配軍公教及第三齡65歲以上推出優惠活動，符合條件的人士用餐享75折好康，每人918元加原價1080元的1成服務費，適用於周一至周四平日午晚餐及周五午餐。