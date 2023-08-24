前總統陳水扁女婿趙建銘今(24)日上午9點多駕駛法拉利，沿台南市東門路往高速公路方向行駛，途中與1名騎著Gogoro的羅姓機車騎士發生擦撞，所幸2人都沒有受傷。警方指出，雙方都沒有酒駕，車禍案發原因仍待釐清。阿扁上個月也才在臉書宣布，「趙建銘醫師強勢回歸」，透露趙建銘將在台南開診所。媒體人謝曜州驚呼，都誤以為他這幾年過得很不好？網友直酸「跟著岳父發大財」、「是不是又亂開到內線道才撞車？」

謝曜州今(24日)在臉書發文驚呼「為何我都誤以為他這幾年過得很不好？法拉利！」底下網友留言說「第一賣冰，第二醫生，夫妻倆都是醫生，生活一定很富裕」、「開賓利也不意外」、「綠油油！撈飽飽」、「你小看了，誰沒拿過我爸的錢之女婿」、「與貪扁家族作風並沒有違和」。

PTT鄉民表示「豪爽喔！開法拉利」、「外線靠三井」、「跟著岳父一起發大財」、「45度仰角」、「剛關出來就有法拉利？」、「有党證的開法拉利是不是太low」、「頭抬超高，鼻子看人的那個骨科醫生」、「假釋後也太低調了吧」、「內線交易，啊不是內線超車啦」、「樓下說醫師開法拉利沒毛病」、「是不是又亂開到內線道才撞車」、「內線看建銘」、「貪得無厭的一家人」、「過真爽」、「騎士和解金用力開下去」。

由於趙建銘目前仍在假釋期間，是否會因車禍影響假釋？根據《中時新聞網》報導，律師簡大為表示，如果僅是「過失」而非「故意」，就不會影響，但假設趙有酒駕或肇逃，就構成故意要件，恐將撤銷假釋。簡大為解釋，撤銷假釋要件要是「故意犯罪」，如果僅是普通車禍，又沒有酒駕或肇事逃逸，通常仍屬於過失傷害，不至於影響趙建銘假釋資格。

趙建銘因犯台開股票內線交易案被判刑3年8月定讞入獄，今年4月19日才獲准假釋出獄，阿扁上個月才在臉書宣布，「趙建銘醫師強勢回歸」，透露趙建銘將在台南開診所。