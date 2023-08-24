美國批准售台「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST)」，金額可能達5億美元（新台幣約159億元），國防部指出本次美方同意供售之紅外線搜索追蹤莢艙，是配合F-16V BLK70戰機研發之最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。學者對此表示，IRST能有效增加F-16應對中共殲-20等第五代匿蹤戰機的能力；另外，售台版本應與美軍為同級裝備，也顯現台美互信的深化。

國家政策研究基金會副研究員揭仲說，美國現在有很多第五代戰機，但還是有大量的F-18、F-16等四代半戰機，為了增加四代半戰機應對殲-20等第五代匿蹤戰機的能力，美國才會開發IRST。

揭仲表示，像是中共的殲-20匿蹤戰機，會利用特殊外型和塗料來減少雷達波反射，有時候雷達呈現的訊號，會讓飛行員誤判距離，例如雷達顯示殲20戰機距離在120公里外，但實際上可能距離已在100公里內。因此若有IRST做為輔助，飛行員便能判別敵方的確切距離。

揭仲指出，美方一開始不願意出售IRST，如今願意出售，可能美方也感受到中共殲20戰機開始穩定量產，所以必須協助台灣提升應付能力。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，IRST主要掛載於F-16V進氣道右側，美國空軍曾驗證其效果，並順利以飛彈攔截空中目標，所以IRST絕對是可靠的裝備。

舒孝煌說，俄羅斯、中共擁有第5代匿蹤戰機、小型無人機，用一般的雷達難以偵測，還有被反偵測的風險，更因雷達截面積小，偵蒐距離也會有所限制。但IRST是「被動偵蒐」，只要敵機飛行與空氣摩擦、發射器的熱源等，IRST都能夠有所察覺。

國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲也強調，IRST對台灣的制空能力有非常大的幫助，能和雷達相互使用，讓F-16的飛行員有更大的作戰彈性，而IRST也可以獨立作業，將影像訊號轉為空中立體座標，再送回數據，以AIM-120飛彈進行攻擊。

蘇紫雲說，雖美軍尚未公布供台IRST的諸元，但從可以提供資訊給AIM-120飛彈進行射擊來看，應是和美軍現在使用的為同級裝備，能在100海浬以外發現目標，目前只有美軍的盟國獲得該裝備，代表性的是韓國、芬蘭等國，因此美國此次願意賣給台灣，也顯示台美互信的深化。

蘇紫雲也補充，我國空軍之前買的66架F-16V Block 70，都有內建IRST，就是考慮到匿蹤戰機造成的威脅，而這批購買的吊艙型能掛載於國軍現有的F-16上，使其偵蒐能力提升。