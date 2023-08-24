中國政府不滿日本將東京電力公司福島第一核電廠核處理水排入海洋，今天起全面暫停進口原產地日本的水產品。日本首相岸田文雄今天傍晚說，已提關切，要求中方立即撤除禁令。

岸田文雄今天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關將福島核處理水排海所帶來的影響，已向中國政府表示，希望基於科學根據，由專家討論。

岸田強調，聯合國國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。此外，將透過監測直播等作法公開資訊，日本期待這項核處理水排海計畫能以更具透明度的方式實施。

他說，有關「風評被害」（指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害）對策、東京電力公司（簡稱東電）實施的賠償等，做好所有因應措施。

東電今天在排放的核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題下，日本時間下午1時（台灣時間中午12時）開始將核處理水排入海洋。

預估首波核處理水排放量約7800噸，並以單日約460噸速度，17天完成排放入海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存量2.3%。入海的氚總量預估約5兆貝克。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多核污水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。