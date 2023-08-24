新北市立海山高中室內游泳池屋頂出現嚴重壁癌，不時發生「屋外下大雨，屋內下小雨」的窘境。民代指出，校內運動空間不足，導致國中、高中部共用設備，要求市府協助校方解決。對此，教育局回應，已協助學校向中央爭取游泳池改善經費，同步補助165萬。

新北市立海山高中是板橋知名學校，全校共有國中部87班、高中部30班，學生人數超過3800人，加上教職員工，人數更破4千。

市議員黃淑君指出，海山高中因有眾多學生，但是校內運動空間不足，導致國中、高中部共用設備，近期校內游泳池屋頂出現嚴重壁癌，讓學生戲稱「屋外下大雨，屋內下小雨」。

黃淑君表示，當初校舍興建時，早已預料到此一狀況，運動場館內皆有預留墩柱，以便未來改建，教育局深知學校需求，卻無視孩子們的受教權。海山高中學生人數年年額滿，市府應落實預算編列，確保孩子受教權。

針對議員的質疑，教育局表示，市府已協助學校向中央爭取游泳池改善經費411萬元，教育局補助4成自籌款約165萬元，全力協助學校改善。

教育局強調，經現勘後建議採增設斜屋頂方式方能解決，校方表達希望於游泳池屋頂上方增加學生活動空間，教育局將與學校共同規畫，2個月內提出計畫爭取中央補助，另已請學校先提報屋頂漏水改善計畫。