去年6月，台南東區驚傳32歲王姓女子因不滿長期遭39歲陳姓丈夫家暴，趁夫熟睡時，用熱水澆淋丈夫臉部、身體，再持水果刀刺死；台南地院上午開庭審理，王女回想，「聽著他打呼聲，我當時只想讓他體會我身心有多痛」，並向婆婆致歉，「我傷了另一個媽媽的心。」

台南地院合議庭今天花2個半小時審理這起家暴殺人案，審判長對於王女案發持熱水壺澆淋先生、持刀刺殺先生的心態等相關過程，鉅細靡遺詢問，包括王女用熱水淋先生時在想什麼？何以持刀刺殺？持刀後怎麼刺等細節。

王女面對審判長的一連串追問，好幾次都沉默多時才回答，王女也說明自己長期遭家聲，丈夫有事都不溝通，動輒叫他跟兒子去死，「打我們是他唯一溝通方式」，審判長也當庭勘驗王女所指案發多日前，遭死者打傷左右臉頰、嘴角、脖子、大腿等瘀傷照片。

王女辯稱非故意殺人，當時持刀只是擔心丈夫衝過來打她，不過，審判長出示法醫鑑定報告，描述死者致命傷口在右邊第7肋骨刺入，傷口10.5公分，由右往左、由上往下、由前往後，該把水果刀的刀刃長18.6公分，傷口深度至少18.5公分，「整支刀都插進胸口，力道可觀」。

王女說，她當下很緊張害怕，腦袋甚麼都沒想，審判長追問，刺這麼深，妳身上應該有血跡？她表示，血跡確實噴到衣服上，並描述當時先生遭刺後還先跑到廁所看傷口，之後跌坐浴缸，接著竟又起身走往陽台，拔出胸口的刀子，隨後往社區中庭一丟，呼叫「救命」，緊接著就有鄰居報案。

死者母親及胞弟均到庭，委由律師表達質疑，律師認為，王女對殺夫案情避重就輕，把死者型塑成家暴加害者，不但不符事實，也令死者家人感受更差。

律師也稱，依2015年、2020年所提家暴報告紀錄，前案是雙方互打巴掌，且是王女先動手，後案是雙方意見不合爭吵，王女將過錯推到死者身上，家屬無法接受，建議法官從重量刑。

王女當庭聲淚俱下向婆婆致歉，「他的性命不該結束在我手上」，指自己不是要合理化這件事（殺夫），更沒想到會與先生走到這一步，她本來想存一筆錢，撐過這段日子就能離婚，如果問她恨不恨先生，她的答案是「肯定」，但想到過去美好，「我很愛他」，「我想保護自己跟小孩，沒想到傷了另一個媽媽的心。」全案預定10月18日宣判。

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