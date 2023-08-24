行政院拍板明年度中央政府總預算，副總統賴清德今晚表示，執政團隊會一本初衷，謹守財政紀律，透過加大對台灣的投資，在開源節流、穩健財政的基礎上，打下更好、更堅實的基礎，為台灣拚出更好的未來，為後代子孫建構出更美好的台灣！

賴清德在臉書以「​建設國家、照顧人民、壯大台灣，拚出更好的未來！」為題發文表示，這幾年，在蔡英文總統的領導下，我們度過影響全球的 Covid-19 疫情、面對國際政經局勢快速變遷的挑戰，但仍然秉持一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。

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今天行政院召開113 年度中央政府總預算案記者會，他感謝行政院長陳建仁所帶領的行政團隊，在兼顧國內外經濟情勢，以及政府財政穩健原則下，完成明年度中央政府總預算案的籌編作業。

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他說，即便面臨百年大疫，但台灣經濟情勢穩健、稅收成長，因此我們編列了1150 億的還債金額，創下 23 年來最高。在預算編列中，也以社會福利預算比例最高、教育科學文化次之，「照顧每個需要照顧的人、投資台灣未來、栽培下一代，更是執政團隊的初衷」。

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賴清德稱許蔡總統上任以來，台灣的GDP從2016年的 17.5 兆，大幅成長到今年的 23 兆，這七年的經濟平均成長率，也位居亞洲四小龍第一。我們從 2017 年起，總預算連續6年有歲計賸餘，甚至連續5年賸餘超過千億。

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他強調，正因為全民的共同努力，我們國家才能越來越強、越來越好；正因為我們是民主國家，所有成果都是公開透明，接受國民的檢視。

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他承諾，未來，我們會依據三大施政主軸：「強韌經濟，永續發展」、「溫暖家園，貼心照顧」、「守護台灣，立足世界」，打造台灣成為經濟韌性之島，並發揮隱形冠軍優勢，讓台灣成為全球供應鏈中不可或缺的角色。

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另外，賴清德指出，我們也期許達成四大任務：「穩健邁向疫後復甦」、「強化社會安全體系」、「提升國家基礎建設」、「推動六大核心戰略產業」。執政團隊會一本初衷，謹守財政紀律，透過加大對台灣的投資，在開源節流、穩健財政的基礎上，打下更好、更堅實的基礎，為台灣拚出更好的未來，為後代子孫建構出更美好的台灣！