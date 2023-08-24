新北市淡水今（24）日凌晨發生命案，19歲陳姓男子僅因欠下數萬元，竟遭3名男子從蘆洲押到淡水後虐打致死，警消獲報到場時，死者身上有多處遭毆打的傷勢，地面上還殘留嘔吐物；目前3名嫌犯已到案說明，確切案情警方仍在釐清當中。

據了解，死者陳男疑似欠主嫌19歲陳姓男子至少3萬元，23日晚間10時相約到20歲林姓男子位在蘆洲的租屋談判，沒想到疑似談判破局，死者陳男遭以主嫌陳男為首的林男以及21歲張姓男子3人圍毆，後再押至淡水繼續虐打。

最終陳男在24日凌晨2時許被打到沒有動靜，甚至還有嘔吐物從嘴部流出，見狀3人立感不妙，打119謊稱陳男從床上滾下；新北市消防局獲報隨即派人員趕赴現場，將陳男送往淡水馬偕醫院急救，但最終仍傷重不治。

不過由於死者身上有多處瘀傷及創傷，淡水馬偕醫院的醫護人員發覺死因不單純，隨即通報警方處理，淡水警方獲報後立即展開偵辦，陸續通知3人到案說明；不過由於3人的說法反覆，且對於案情有諸多分歧點，再加上行兇武器也尚未找到，不排除有其他共犯，後續將持續釐清案情，目前全案朝殺人罪偵辦。