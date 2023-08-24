中興新村第一公有市場入口招牌將改造成一道美麗的打卡牆，成為南投另一個觀光亮點。南投市公所提供

老市場經過改造設計，也可以展現新風貌！南投市公所成功爭取到經濟部推輔導傳統市場美學升級與攤鋪優化計畫總經費500萬元，將針對百年南投公有零售市場與中興新村第一市場、以及10家攤商進行美學改造，完工後可望成為南投市好拍又好買的新打卡地標！

行政院經濟部今年推出「112年傳統市集美學升級暨攤舖優化輔導計畫」，南投市公所與中興消費合作社邀集10家攤販業者一起報名，成功爭取到總計550萬元的補助經費，將針對南投百年公有零售市場與中興新村第一市場2個市場的入口、走道及閒置公共空間進行大改造，同時針對報名的阿娟鮮魚等10家攤商進行市集美學優化改裝，希望結合美學升級的傳統市場也能成為南投市新亮點！

南投市長張嘉哲說，南投公有零售市場已是百年菜市場，入口處可見日治時期留下的巴洛克建築，是該市場最大特色，這次希望透過美學優化改裝計畫打造屬於南投市的風格，讓更多人認識這座百年市場。

另外，中興新村第一市場是從國道下交流道進入中興新村後遇到的第一個傳統市場，鄰近原省政府辦公大樓、現在行政院中部辦公室，等於是中興新村的門面，但市場入口設計老舊不易吸引人，所以未來將投入全新設計改造，希望打造出全新打卡牆，吸引遊客駐足並購物。

除了兩大傳統市場優化，這次也有10個攤商爭取到美學優化升級計畫，包括南投有市場福德寶水餃、台東人鮮魚、阿娟鮮魚、劉家餅舖及丸雨商號，以及中興第一市場老山羊素食、碧玲服飾、LEO咖啡、阿西匹薩及麻辣飄香等，希望改造特色店鋪，讓消費者耳目一新。

市長張嘉哲表示，感謝攤商與同仁的共同努力，成功爭取計畫經費改造老市場老攤位，未來公所會積極與設計團隊配合，希望能讓老市場展現新風貌，讓我們的城市更加美好！