爭議不斷的新竹棒球場報告出爐，新竹市長高虹安今(24日)在臉書發文，向市民及球迷說明報告中6項重要內容，強調「勇敢面對問題、務實解決問題、絕不重蹈覆轍」，是市府一直堅守的原則與態度，將盡速邀集議會棒球場改善監督小組、新竹棒球場工程體檢會、職棒球團、統包廠商進行研議，尋求一個多贏且從根本解決球場缺陷的方法，市府新聞稿及場地報告都會原文上網，歡迎各位一起來集思廣益，為新竹棒球場找出最好的解決之道。

高虹安在臉書表示，上週市府收到美國職棒大聯盟指定場務單位 BrightView 的場地報告，就如同之前所強調的，新竹棒球場確實也許多需要改善的問題，而BrightView也協助點出這些需要改善的關鍵原因。高虹安向市民及球迷說明報告中幾項重要內容:

「內野土壤未達職業標準」，甚至低於公園、高中運動設施、休閒場館要求 ; 過去也被球員工會認為容易累積體能負擔與造成運動傷害。「球場表土層使用的土壤材料過細」，造成場地排水不易、草皮養護困難，必須整層重建。

經實驗室檢測，「球場表層土壤於乾燥時會變得極度堅硬」，升高球員受傷的風險。專家也表示，雨後土壤可能會變得更緊實，曬太陽後結成硬塊，這也是大家所看到的，表層土壤結塊的現象。

「排水問題導致球賽受天候限制」，降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽。這也釐清了為何今年3月份體檢會場勘時，球場曾出現多日未降雨而水坑積水處卻遲遲無法排水之滿溢現象。

「清碎石層造成排水不易」，表土層下方之清碎石層，含有細小的石塵顆粒，這些顆粒被鎖定且太過緊實，以至於水份無法進入此層以下的排水系統。經檢測後發現，清碎石層的材料，並非用於運動場地的排水與養護草地材質，必須整層移除才能改善排水系統。

「場地設施有安全疑慮」，周邊排水溝不合規格、噴灌系統存在問題、外野警戒區空間不足、球場尺寸有誤等等，不符合標準棒球場地的狀況。

高虹安表示，「勇敢面對問題、務實解決問題、絕不重蹈覆轍，這是我們一直堅守的原則與態度。自從收到報告以後，我們已多次請教 BrightView，積極尋求最佳的解決方案。提供一座符合賽事需求、能保障球員安全及球迷觀賽品質的職業球場，是市府最重要的責任。」

高虹安預告下一步，將會儘速邀集議會棒球場改善監督小組、新竹棒球場工程體檢會、職棒球團、統包廠商進行研議，尋求一個多贏且從根本解決球場缺陷的方法，洗刷球員職涯墳場的惡名，創造一個能夠讓選手全力發揮的賽場。她強調，新竹是充滿能量與創新的城市，相信在運動領域也能如同洛杉磯天使、波士頓紅襪這些城市，用體育競技活動向世界宣示新竹市的獨特之處。

高虹安也提到，這份由大聯盟專家 Murray Cook、Chad Olsen 共同署名提出的場地報告，詳情請參閱留言處的市府新聞稿，市府也會將原文上網，歡迎各位一起來集思廣益，為新竹棒球場找出最好的解決之道。