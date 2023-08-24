金門首件國民法官審理案今(24)日宣判，今年1月12日凌晨開著賓士車酒駕致人死亡並逃逸的張姓男子，經3位職業法官與6位國民法官一連3天的合議審理與評議後，判處張男有期徒刑9年，全案可上訴。金門地檢署表示，原對張嫌求刑9年6個月，與國民法官的判決相差不遠，符合全民與檢方的期待。

金門地方法院庭長黃建都指出，此案張姓被告所犯酒駕致死、肇事致人死亡逃逸罪，該院依國民法官法規定的國民參與審判程序，於8月21日上午進行國民法官選任程序，其後於22日上午至23日中午，由該院合議庭三位法官與六位國民法官及二位備位國民法官，全體共同參與審判，並於23日下午起至24日上午進行評議程序。

黃建都表示，考量被告坦承全部犯行，酒後駕車之酒精濃度、違反道路交通安全規則之情節，事故後逃逸之犯罪情節，犯罪後尚未與被害人家屬達成和解，及檢察官之求刑等一切情狀，因而量處各罪之刑度，並審酌被告回歸社會復原性等一切情狀，判決張嫌「不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪」，處有期徒刑8年。又犯「肇事致人死亡逃逸罪」，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑9年。

檢方表示，張姓男子在今年1月12日凌晨接近5點時，明知飲酒仍開著賓士車，行經金寧鄉環島西路2段頂埔下路段，以時速約93公里，自後方撞擊被害人機車車尾，導致被害人機車倒地後往右前方滑行約56.7公尺，被害人倒臥在距離撞擊點約65.7公尺處，身體多處受重創，經送醫，於當日上午6時許因胸腹部鈍傷、脊柱及主動脈斷裂、肋骨骨折、血氣胸及大出血等傷勢過重不治死亡。

張嫌在車禍後，得知被害人可能死亡，竟肇事逃逸，未下車查看，其後因友人發現車禍後，懷疑為張嫌所為，將張載回肇事現場，警察到場處理時，張嫌一度否認是駕駛，反將責任推給同行女友，但被眼尖警員發現張才是車主，經調閱沿線監視器，並向友人查證後，張才承認，張姓男子酒測值高達0.7MG／L。檢方也表示，原本對張嫌求刑9年6個月，如今與國民法官判決的9年有期徒刑相差不遠，符合全民與檢方的期待。

部分參與此次審判的國民法官表示，能跟專業法官合作，還給被害家屬一個合理的判決，心裡十分激動，也期盼借鏡能讓金門0酒駕。另有在台工作特別飛回金門參與的國民法官說，當初在接到中簽通知時還一度不敢相信自己能有機會成為國民法官，在內心忐忑的狀況下做了很多法律上的功課，讓自己也能具備基本的專業知識來執行這艱鉅的任務，也希望藉此將國民法官的種子散播出去，讓更多人能參與加入國民法官的行列。

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