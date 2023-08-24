AM Mini LED軟性顯示器，搭載軟性基板，具有高曲率、高亮度、高色彩飽和度和高清晰動態畫質等優異特性。（柯宗緯攝）

藝文商品販售櫃中導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，則可解決因人工替換需花費大量時間問題。（柯宗緯攝）

藝文商品販售櫃中導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，則可解決因人工替換需花費大量時間問題。（柯宗緯攝）

科技始終來自於人性！經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）今（24）日在高雄承風書店舉辦「智慧零售解決方案成果展」，導入AM Mini LED 軟性顯示器、電子紙顯示看板與電子標籤等解決方案，有效運用人力，並減少紙張使用，解決零售場域痛點。

書店作為文化傳承的要角，也漸漸融入科技的力量，為閱讀和文化體驗帶來無限樂趣。工業局指出，這次將創新解決方案導入獨立書店零售場域，藉由顯示科技帶給顧客創新的體驗及服務，也協助書店提升整體營運效率。

這次攜手方略電子、元太科技展出的技術深具代表性，其中2023年榮獲最佳技術創新獎殊榮的方略電子採用Primary Display初色Mini LED直顯技術的AM Mini LED軟性顯示器，搭載軟性基板，具有高曲率、高亮度、高色彩飽和度和高清晰動態畫質等優異特性，同時具備極輕、極薄、柔性曲面且無縫多螢幕拼接的特點。

方略電子處長林永銘表示，在數位化時代，顯示器是連接虛擬世界的重要入口，透過跨域整合，將AM Mini LED軟性顯示器串聯系統整合技術導入承風書店，除可安裝在不同地點，也可同時展示多種內容，如書店導覽、圖書推薦、活動宣傳等，可藉由引導與互動機制，提升消費者體驗。

此外，在承風書店正門口及櫃檯旁導入25.3吋Gallery Plus彩色電子紙顯示看板，可望吸引顧客駐足觀賞，而在藝文商品販售櫃中導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，則可解決因人工替換需花費大量時間問題，有效運用人力，提升整體運營效率，而透過電子紙超低耗電及減少紙張使用等特性，為低碳排環境永續盡一份地球公民心力。

承風書店藝術長黃韋維表示，科技產品進入書店能夠相輔相成，使彼此加分，書店在陳列所使用的紙張可改由電子紙替代，節省能源的同時也降低人力成本，更可及時資訊更新，使書店呈現多元的樣貌，相信這些嶄新科技將為書店注入全新活力。