香港女星朱茵早年拍過許多熱門電影和電視劇，是許多男人年少時的女神，她與黃貫中結婚後，淡出幕前偶爾現身時尚活動或頒獎典禮，以經營社群影音平台為主；近日傳出朱茵隔13年再拍港劇，優雅現身新劇活動，51歲零美顏濾淨狀態掀暴動，看不出歲月痕跡，被讚是「凍齡女神」。

朱茵上一次拍港劇已經要追朔到2010年，隔了13年她強勢回歸加入《反起跑線聯盟2》，在劇中將飾演一名女老師；最近朱茵出席新劇開鏡儀式，她被問及什麼原因令她願意重出江湖拍戲，她表示被劇本吸引，雖然還是有點不習慣，但慢慢享受能演戲的時候。

朱茵隔13年復出拍港劇，51歲零美顏濾鏡狀態被讚翻。（圖／摘自東網）

令許多網友驚喜的是，朱茵優雅大氣的模樣，就算沒有美顏濾鏡，絲毫看不出她年紀已經51歲，一頭烏黑秀髮加上飽滿蘋果肌，臉上相當有朝氣；微博上網友紛紛轉發朱茵美照，驚呼「傳奇女神，到現在還是美得令人窒息」、「小時候的女神，一輩子的女神」、「好想看朱茵多拍戲，太美了」。

一直以來朱茵保養得宜是眾所皆知的，先前她曾PO出神還原當年「紫霞仙子眨眼放電」經典畫面，就引起全網轟動，直呼她一點都看不出年齡，還勾起眾人對她過往是星女郎的回憶。