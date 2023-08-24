內政部長林右昌24日到台南市新營區視察國家綠道工程，會中邀請出席民代致詞時，多位里長一拿到麥克風，就開始訴苦無里活動中心，拜託內政部能多幫忙；立委賴惠員也在現場向林右昌爭取經費，改善綠道附近景點的環境，否則老是有人說溪北被邊緣化。

林右昌今天下午在營建署長吳欣修、台南市政府交通局長王銘德等人的陪同下視察國家綠道工程，賴惠員、市議員王宣貿及多位當地里長都出席與會，由市府交通局負責簡報工程內容。

簡報結束後，各民代致詞時，比起聚焦於該工程，中營里長蔡牧謙、民權里長王獻德都為爭取興建里活動中心，向林右昌陳情。王獻德說，民權里是新營最熱鬧的地方，過去台南縣的「地王」民權路也在民權里，但長卻沒有里活動中心，每次要舉辦集會活動苦無場地可用。

蔡牧謙也反映說，目前社區已經找好一塊地要蓋里活動中心，但苦無經費，拜託部長幫忙。

新營區是原台南縣治所在地，目前也是台南行政中心之一，但區內23個里，卻有超過一半沒有里活動中心。

林右昌回應說，里活動中心興建的部分，中央有相關計畫經費可以幫忙，不過一案最多補助400萬元，其餘需請市府自籌；至於其他案子，他會帶回去了解，如果涉及到其他部會，會跨部會做橫向連結，看能否把資源整合在一起。