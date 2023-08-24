女星王玉環生涯作品多以殭屍片為主，因此有「鬼后」稱號，1993年息影後轉行賣保險，業績屢破佳績，還有「保險女王」稱號，和富商老公結縭20年，依舊幸福美滿，從她曬出的日常照片可看到，生活過得相當愜意。

王玉環七夕時，曬出和老公合照，寫下：「七夕午餐，今天中午特別趕回家給我家董事長一個驚喜的岀現，感謝好朋友送來的精美禮物」，從照片中可看到背景有大片落地窗，外面還有泳池，家中相當豪華。

王玉環拍過不少恐怖片和殭屍片，如《殭屍家族》、《靈幻小姐》、《靈幻先生》等，曾和已故著名導演兼演員午馬相戀15年，可惜最後仍以分手收場，之後她嫁給富商老公，結婚多年雖膝下無子，但夫妻感情依舊非常恩愛。

王玉環拍過不少鬼片和殭屍片。（圖／翻攝自東網）

而王玉環淡出演藝圈後，就改投身保險業，業績一直很好，還成為加拿大金融集團「宏利金融」首位女性香港高級區域總監，身價估計破億。此外，她在香港沙田半山有一座面積2600呎、市值約4600萬港幣（約台幣1.8億）的豪宅。

王玉環時常邀請好友到豪宅作客。（圖／取自王玉環小紅書）

王玉環豪宅奢華。（圖／取自王玉環小紅書）

豪宅被山林環繞，內部裝修以歐式宮廷風為主，客廳掛上一盞巨型水晶燈，還有不少精緻奢華的收藏和擺設，宛如皇宮般，讓人驚艷不已。