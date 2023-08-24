國防部23日舉辦八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，蔡英文總統（中）、國民黨總統參選人侯友宜（左）前往金門參加公祭追思活動，兩人在會上僅微笑點頭致意，國安會祕書長顧立雄（右）隨後如老友般上前寒暄。（杜宜諳攝）

國史館長陳儀深認為八二三砲戰確定「中華民國台灣」領土範圍，被國民黨立委李德維則批評是台獨。前立委郭正亮認為，「中華民國台灣」又不是國號，台灣也不是一個國家；若講國號是中華民國，台灣是家園，這就沒有爭議。郭直言，這是民進黨對中華民國的法律論述的妥協，能夠做到這樣，是最大公約數，「我也可以接受！」

今年是八二三戰役65周年，國史館長陳儀深24日表示，1958年的八二三砲戰確定「中華民國台灣」領土範圍就是台澎金馬，「這是多麼重要的一個歷史事件」。國民黨立委李德維則批評，陳儀深的說法完全是用台獨的觀念來曲解八二三砲戰。

對此，前立委郭正亮24日在《新聞大白話》表示，有人要講成「中華民國台灣」，「我也沒辦法」。郭正亮直言，中華民國台灣又不是國號，憲法就叫中華民國，硬要扯國號叫中華民國台灣，「我也沒有辦法」。事實上真正的講法，講「民主台灣」，是政治語言，「我的家園是台灣，這沒有人反對」。

郭正亮提到，侯友宜就是講國號是中華民國，台灣是我們的家園，這就沒有爭議。「硬要講我國是中華民國台灣，不知道這個國家在哪裡！」郭正亮解釋，因為知道台灣作為國號是不成立的，台灣又不是主權獨立的國家，沒有沾上中華民國的外衣，還真的很難講現在選什麼！因為台灣又不是一個國家。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮坦言，這也是民進黨對中華民國的法律論述的妥協，這是必要的。以台灣目前的狀況，能夠做到這樣，大概就是最大公約數，「我也可以接受！」

郭正亮也認為，民進黨接受中華民國當然是好事，聽說蔡英文還指示金防部，一定要打電話請侯友宜去聽簡報。因為侯友宜去了，蔡英文後來不是出來向侯致意，說「辛苦了！」

郭正亮指出，因為這件事不要讓綠營唱獨角戲，藍綠還是要有一些國家象徵上的重疊會比較好，「所以我覺得蔡英文是感謝侯友宜去參加那個現場」，至少不分藍綠，都在紀念八二三這件事。而胡璉將軍的孫女當然講「中華民國」，侯友宜也會講中華民國，民進黨就講華民國台灣也沒關係，反正有中華民國就好！