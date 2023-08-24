在俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津推定已經墜機喪命的消息傳出後，瓦格納戰士正組織車隊準備離開白俄羅斯營地，前往俄羅斯，白俄安全機構則試圖加以阻止。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述烏克蘭國家抗敵中心（Ukraine's National Resistance Centre）和獨立的白俄羅斯軍事觀察媒體Belaruski Hajun，作以上報導。

烏克蘭國家抗敵中心指出，白俄地下抵抗運動通報，白俄境內若干瓦格納集團（Wagner Group）軍營於23日晚間拆營。

普里格津空難喪生消息傳出後，各界揣測頻頻。

推測這些車隊正朝俄羅斯邊境前進，白俄安全機構則試圖阻止車隊離開。

與此同時，Belaruski Hajun報導，瓦格納集團營地附近奧西波維奇（Osipovichi）地區的澤爾村（Tsel）行動網路已經開始大當機。

俄羅斯昨天發生墜機事故，機上10人全數罹難，據報普里格津（Yevgeny Prigozhin）在這架飛機上。

普里格津曾在今年6月帶領瓦格納集團對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，但他最後在白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。