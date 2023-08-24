阿姑和導演李朝永鶼鰈情深。（粘耿豪攝）

阿Ken為阿姑舉辦的演唱會擔任主持人。（粘耿豪攝）

陳志強、賴慧如和江宏恩為了阿姑跨平台合作演出。（粘耿豪攝）

阿Ken（左起）、陳志強、李朝永、周遊、賴慧如、江宏恩開心合影。（粘耿豪攝）

名製作人周遊（阿姑）和老公李朝永今（24）日舉辦第15屆《聽咱的歌看咱的影電視電影演會》，今天也是阿姑85歲生日，她戴著7位數紅寶石首飾、戒子，喜氣亮相。阿姑捧紅許多影星，其中被控詐、欺潛逃出國遭通緝的資深玉女宋岡陵，也演了阿姑製作的多部戲劇，包含《王昭君》、《雙面佳人》等。

阿姑提到宋岡陵20幾歲時開始演她的戲，2人感情深厚，沒想到她紅了就被大老闆搶走、結婚生子。阿姑嘆說當年聽到她出事非常驚訝，「她就是野心太大，這麼好的一個人。」阿姑曾經打電話試圖聯絡她，但都沒有回應，2人至今已10幾年沒聯絡。

對於宋岡陵逃到美國的遭遇，阿姑也都是聽說，還有傳聞她出家當尼姑，阿姑駁斥：「這是不可能的事情。」她認為15年的通緝追溯期已過，宋岡陵應該會回台灣，「她回來的話應該會找我啦，我跟她很好，她都叫我周姐。」

阿姑為了這次演唱會，把大兒子導演馮凱、導播2兒子張志群全都動員起來，各司其職做一場精采的秀。這次特別安排《一縷相思情-歌中劇》，邀請陳志強、賴慧如、江宏恩演出，3位都是8點檔一線演員，這次跨平台合作，陳志強笑說：「賴慧如分享我們3個的合照，粉絲都很緊張，再猜到底是誰要跳槽。」

陳志強的老婆曾智希近期8點檔殺青，預告要開始備孕，陳志強昨說2人一直都有在努力做人、調養身體，幽默說有請教有經驗的朋友，關於受孕的知識與「姿勢」。

這次演唱會由林暐恆（阿Ken）主持，阿Ken的父母與阿姑是舊識，當年阿Ken從國外留學回台，第一份工作就是在阿姑的公司上班，掃地、擦桌子、洗魚缸樣樣包辦，「是阿姑和導演（李朝永）給我一口飯吃。」演唱會也邀請唱將秀蘭瑪雅、陳隨意、李千娜、許富凱輪番上場獻唱經典影視歌曲。