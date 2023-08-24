全聯中式糕餅「佛手」，9月1日前特價每個19元。（全聯提供）

全聯拓展鋪桌市場，因此來自宮廟鋪桌方面的大單需求逐年增加。（全聯提供）

超市量販中元檔期火熱進行中，全聯與宜蘭傳藝中心聯名推出的「佛手」、「佛眼糕餅」，上架第一周佛手就狂賣超過8000個，也接到不少廟宇的訂購單，因應中元節第二波活動，佛手明（25日）至9/1推出優惠價19元；另大潤發先前推出的「拜拜金紙吐司」也受到消費者喜歡，開賣10天銷售超過千個，

現在還有「元寶麵包」接力登場，售價69元。

此外，全聯行之有年的「鋪桌服務」今年也深入鄉鎮社區，針對宮廟、企業、社區大樓都有專案服務，訴求完整的客製化服務，來自宮廟鋪桌方面的大單需求逐年增加，今年整體鋪桌業績上看2億元，其中北部最大規模文山忠順廟及福德宮，共有6500份的大單，比往年成長了6成左右；第5度合作的中部全

國供佛齋僧大會，也超過3000份規模，不僅帶動中元業績，也持續藉由接地氣服務，拉近全聯與在地

宮廟、信徒的距離。

而中元節前4天採購高峰，8/26至8/29全聯門市延長營業時間至晚上23時，期間使用全支付或PX Pay全額支付，單筆每滿1000元共贈800限時福利點。還有拜拜桌上不可或缺的泡麵，明（25日）至9/7全

聯祭出進口泡麵、進口點心麵，福利卡友單筆每滿300元贈300福利點優惠。

至於拜拜必備的三牲，大潤發也提供多種選擇，葷食有熟食三牲、素食則有「麵包三牲」、全素的「至岡二果凍素三牲 」、「沙琪瑪素三牲」，價格帶149元~188元。