計程車是許多人移動時的熱門選擇之一。一位女子近日在台南搭小黃，由於她忙著用電話和朋友聯絡，沒想到忙完才發現小黃的車內環境相當恐怖，內裝老舊、殘破不堪、髒亂不已。直到數月後，女子到台南再度搭乘另一台小黃，此時才得知第一次搭的恐怖小黃在當地惡名已久，甚至還被日本YouTuber拍片PO網，貼文曝光後引發熱議。

女子拍攝台南恐怖小黃的殘破內裝。（翻攝自爆廢公社臉書）

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，去台南旅遊或辦公的朋友請小心，因為在火車站前排班的某輛小黃「會為您的旅程增添不少驚嚇」。原PO提到，當天她搭乘該輛小黃時，因為正在聯絡事情一時不察，一直等到忙完才發現車內環境相當恐怖。

台南恐怖小黃的儀表板上蒙上了一層厚厚的灰塵。（翻攝自爆廢公社臉書）

數月後原PO到台南時再度搭乘另一輛小黃，跟司機提及上次的經歷，對方竟馬上說出恐怖小黃的車牌號碼、司機姓名，甚至透露恐怖小黃早已登上日本YouTuber的頻道。

台南恐怖小黃的地板上積了瓶蓋、樹葉、橡皮筋、灰塵等髒亂不堪。（翻攝自爆廢公社臉書）

從原PO分享的照片可以發現，恐怖小黃的後方皮製座椅殘破不堪，司機還貼上膠帶以防座椅進一步毀壞，前方的儀表板也完全沒清理，蒙上一層厚厚的灰塵，副駕駛座放有司機的水瓶、便當，地毯上則是有樹葉、橡皮筋、瓶蓋等各種垃圾與灰塵。

對此，許多網友紛紛回應，「這是垃圾車嗎？」、「鬼月風格吧！挺用心的」、「古早味計程車，真的很用心，讓旅客感受到滿滿的台南懷古風情！」、「台南連計程車都這麼古意？」、「光看，就覺得蕁麻疹要發作了」。

消息曝光後，市府單位已連絡相關單位，將對該位小黃司機展開聯合稽察，希望可以維護乘客的品質。