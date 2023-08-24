在數位部數位產業署、高雄市政府經濟發展局及國立科學工藝博物館支持下，由HTC、VIVE Arts主辦的《永恆聖母院》，24日舉行搶先體驗暨揭幕記者會。高雄市長陳其邁、HTC黃昭穎資深副總裁、法國網紅酷、VIVE Arts葉心宇總監及法國Emissive CEO Fabien Barati將為大家開箱，並正式宣布25日起開放大眾購票體驗。《永恆聖母院》利用多元形式的虛擬體驗科技應用和數位藝術做為藝術媒介，以VR最新科技還原重建中的巴黎聖母院，帶領觀眾穿越歷史，重現聖母院的輝煌。

高雄市長陳其邁表示，《永恆聖母院》是運用5G優勢技術將科技與藝術跨域合作的作品，這次的展出感謝數位部數位產業署的支持，HTC的創新應用開發技術與高雄的5G實證環境，可讓大家如臨實境，運用新的科技了解過去歷史與現代輝煌，以更不同的角度、更全面性看見聖母院。今年10月由文化部與高雄市政府所辦理的「TTXC台灣文化科技大會」，HTC也以民間品牌的角度大力響應，讓《永恆聖母院》成為TTXC的前導活動之一，結合文化、藝術與科技，展現文化與科技的交互應用。未來高雄市政府將繼續與中央攜手打造產業環境，帶領高雄蛻變、引領新產業風潮，歡迎市民朋友來此體驗跨越時空的文化藝術宴饗。

左起法國 Emissive CEO Fabien Barati、高雄市議會副議長曾俊傑、數位部產業署副署長胡貝蒂、高雄市長陳其邁、HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、國立科學工藝博物館館長李秀鳳、HTC VIVE Arts 總監葉心宇一同剪綵。（圖片來源：高雄市經發局提供）

高雄市長陳其邁與法籍百萬YOUTUBER酷等來賓一同開箱體驗。（圖片來源：高雄市政府）

陳其邁感謝HTC大力促成這次活動，特別運用5G與巨量運算，讓高雄場次更加不同，他表示，科技始終忠於人性，不管程式、內容，都是回歸到人類文明、文化藝術等等的保存，不僅樂見運用VR等數位科技，同時也期待5G技術以及相關應用賦能。陳其邁在穿戴裝置朝聖《永恆聖母院》後，他以「Fantastic」形容非常棒，並分享體驗過程如臨實景，包含從建造到修復以及各種不同聖母院的場景，彷彿到了巴黎，並能以不同的角度更全面性的了解聖母院，歡迎大家親自體驗虛實交錯的奇幻旅程。陳其邁也與法國網紅酷也歡樂互動，他更送上高雄甲仙的芋頭名產，熱情歡迎酷的來訪與體驗，酷也分享VR體驗後的感想，彎腰、跨越的臨場感十分有趣，更能看見不同角度、不同時空下的聖母院。

高雄展出《永恆聖母院》VR體驗中，擬真高解析度的模擬情境，帶領觀眾沉浸巴黎聖母院壯麗場景。（圖片來源： HTC VIVE Arts）

數位部數位產業署表示，近年高市府致力於5G科技產業的發展，《永恆聖母院》繼2022年在法國引起全球矚目，2023年以高雄做為海外巡迴首站，無論是對法國的憧憬、文化的好奇、藝術的享受、還是對科技的熱愛，相信本次展出能吸引社會大眾高度的興趣，前來一同體驗。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，透過這次《永恆聖母院》在高雄的展出，相信能引起高度關注與迴響，一同見證5G、VR科技和文化的結合，以此激發並推動產業的創新，並在文化領域的應用落地生根提供契機，拓展科技在文化領域的影響力。這項創新體驗讓體驗者不再只是旁觀者，而是穿越者和參與者，多人一同走入中世紀藝術文化殿堂，與巴黎聖母院的歷史和精神互動共鳴。期許未來能在高雄這樣美好的產業環境中，創造出更多科技與文化結合的創新成果。

經發局長廖泰翔表示，《永恆聖母院》展現出中央、地方與企業的合作成果，早鳥票一推出就詢問度破表。觀眾只要戴上高解析VR頭盔裝置、撘載5G高速度、低延遲特性進入虛擬世界，親歷聖母院的各個角落，近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等藝術精品，而在升降梯登上高達69公尺的鐘塔時，更能感受到巨鐘的震撼，並俯瞰著令人心馳神迷的巴黎世界。

【展出資訊】

日期：2023年8月25日（五）至2024年3月31日(日)

地點：高雄國立科學工藝博物館 第四展廳

（高雄市三民區九如一路720號，由B1電影院入口進入）

營業時間：週一至週日，每日09:00-17:00。現場售票時間至16:00。

場次表：每半小時一場次，每天共15場，每日16:00為最後一場次。

購票連結：https://reurl.cc/eDgb7M