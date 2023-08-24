全台遠東百貨「2023韓流魅力盡在遠百」韓國物產展魅力登場，第一波由遠企購物中心、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北今（24日）起至9月5日第一棒開跑，用道地韓國物產展美食、好物，填滿想出國的心。

遠百竹北今（24日）活動開幕當天，遠東百貨徐雪芳總經理、aT韓國農水產流通公社香港支社金顯鎬支社長、韓國代表部柳佑政科長、韓華國際股份有限公司李秉權總經理等貴賓出席，期盼韓國物產展業績創高峰。徐雪芳總經理表示，此次把韓國的人氣商品跟道地特產，直接送到遠百竹北，有濟州島的名特產石頭爺爺橘子汁、五味子茶，還有人氣伴手禮「漢拏山燒酒」。

韓國農水產食品流通公社香港支社金顯鎬支社長表示，這是第10年與遠東百貨合作，舉辦韓國農食品展，近年來受疫情影響，台灣的消費型態改變，變得更強調便利性及營養成分，在本次物產展中，嚴選了各式各樣讓消費者安心的韓國優質農食品，歡迎大家盡情品嘗。

遠百竹北於今（24日）起至9月5日期間，凡持遠東百貨App於韓國物產展單筆消費滿599元，即可登錄參加抽獎，獎項為韓亞航空台北-首爾來回機票，共兩名。