瓦格納集團(Wagner Group)首領葉普里格津（Yevegny Prigozhin）搭乘私人飛機，遭遇離奇失事而喪生，他的許多支持者在俄羅斯各個城市舉行哀悼活動，聖彼得堡的瓦格納前總部大樓成為主要致哀地點，已有許多獻花。

總部位在荷蘭的莫斯科時報(The Moscow Times)報導，瓦格納前總部現已成為「臨時紀念館」，從周四午夜之後，許多支持者獻上鮮花、蠟燭，還有瓦格納骷髏徽章。

Sota新聞網站報導，俄羅斯第三大城新西伯利亞(Novosibirsk)也出現類似的紀念活動，碑。至於雅羅斯拉夫爾市(Yaroslavl)的瓦格納支持者就比較可憐了，只出現1個孤單的支持者，舉行單人紀念活動。

Russia Loves Prigozhin and Wagner Group



The people have been spontaneously gathering at the Wagner Center in St. Petersburg lighting candles and leaving flowers.



Be True to Yourself! 💪 pic.twitter.com/ctgrc3wol9 — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) August 23, 2023

這些支持者表示，他們欣賞普里格津與他的瓦格納部隊從不懼怕困難。一名蒙面的支持者說：「他捍衛了俄羅斯的尊嚴，是個愛國者。」

還有一位支持者說：「我不害怕說我的看法，我就覺得普里格津是俄羅斯英雄。他是一個言出必行的人。他不僅在特別軍事行動過程中創下許多戰功，而且在捍衛俄羅斯在世界上、敘利亞戰役和非洲的利益方面，也是極為出色。」

俄羅斯國會已經立法，不許在未經同意的情況發起集會，追弔普里格津算不算集會? 目前沒有說法。聖彼得堡的執法部門沒有出面干預，但他們會檢查哀悼者的身分，再同意他們繼續活動。

普里格津在6月23日發起了「一日兵變」，想要向俄羅斯總統普丁討要說法，結果反而是自己迅速失勢，瓦格納集團也被降低地位， 只能遷往白俄羅斯(與流亡無異)，設立在聖彼得堡的總部也被關閉。這些政治上的挫敗，稍微影響了他的公眾形象，認為他不應該冒犯政府，不過多數俄羅斯人仍然認為他不是叛徒，而是英雄。