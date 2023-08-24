「2023年馬來西亞台灣形象展」今(24日)起至26日於吉隆坡會展中心登場，這是睽違三年後回歸實體展覽，共有170家台灣企業參與，展出2000多項MIT產品。

馬國政商界都來捧場，現場有馬來西亞對外貿易發展局副執行長Sharimahton、中小型企業公會全國總會長陳芳心及馬來西亞全國工商總會常務委員李祖國，以及馬國國會議員。其他還有馬來西亞全國工商總會(NCCIM)、馬來西亞廠商聯合會(FMM)等20個公協會領袖。

開幕影片以攀登東北亞第一高峰台灣玉山與東南亞第一高峰馬來西亞神山作連結，象徵台馬攜手合作攀越高峰。外貿協會董事長黃志芳並與旅台的馬國登山的好手-沙沙暢談攻百岳心得，帶出疫情後韌性及永續的台馬合作契機。

黃志芳指出，今年形象展規劃工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟及智慧時尚生活等五大展覽主軸，並搭配產品發表會、產業論壇及商機媒合會等周邊活動，以多元管道深化台馬交流。

Sharimahton呼應，馬來西亞除了持續推動工業4.0，也加速創新並建立完善的數位生態，他相信台灣形象展是促進台馬各領域雙向對話的最佳平台。

現場馬國貴賓對台灣微笑單車YouBike的共享平台解決方案，借還的便利性感到興趣；其他像是應用於各式建築物及電動大巴高效隔熱的隔熱膜、結合AI技術的水質感測器、結合雷射光學和資通訊技術開發的醫美保健技術及儀器等也有被討論。