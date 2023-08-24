瓦格納（Wagner Group）俄國傭兵組織，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月發起兵諫未果，今傳墜機身亡。稍早傳出39歲的空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova）向親戚發訊聊到飛機出現了不明延誤，數小時後，她成為了這架飛機墜毀事件中10名報導中的一名罹難者。

39-year-old air stewardess Kristina Raspopova was the only woman to be killed on Prigozhin’s plane.



She was the sister of Yevgeny Raspopov, a Deputy Prosecutor in the Chelyabinsk Region. pic.twitter.com/3UorEKos3k — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

具《每日星報》（Daily Star）24日報導，拉斯波波娃，她在告訴親戚飛機出現不明耽擱據VChK-OGPU Telegram頻道報導，她還表示飛機在飛行前正在「維修」她最後的照片顯示她正在機場咖啡廳等待，等待著前往飛機的呼叫。

她的親戚表示：「她說她在莫斯科，今天或明天會起程，飛機正在進行維護或某種緊急修理。他們正在等待飛行。一些維護工作，沒什麼特別的事情。」

親戚還表示：「她說飛行是國內線。他們正在等待通知何時出發。關於飛機的維護，她說要麼是例行保養，要麼就是一些飛機維修之類的。

在2輛俄羅斯車輛於當地時間凌晨4:30抵達墜機現場後，包括拉斯波波娃在內的7名乘客和2名機組成員的嚴重破壞的遺體，這些遺骸將被送往地區首府特維爾的一家太平間進行檢驗。