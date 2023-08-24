八里愛心教養院陶藝社的電窯爐已經使用超過20年，內容量及溫控不一，難以負荷多樣化的大型作品。新北市和平扶輪社長鄒濤濤號召新北第4分區各社，與致理科技大學校友會24日捐贈價值15萬元的上開式全新不鏽鋼電窯爐，讓院生們在燒製陶藝作品時更加得心應手。

鄒濤濤說，去年在捐贈電動輪椅時與愛心教養院結緣，對於身障院生不因身體限制而發揮潛能的精神非常感動，在院內參觀陶藝作品時，發現原本使用的電窯爐已不堪負荷使用，因此號召樹林扶輪社、鶯歌扶輪社、樹林芳園扶輪社、大漢溪扶輪社、北大光榮扶輪社、世界扶輪社、新北國際網路扶輪社及新北單車網路扶輪社等友社和致理科大校友會共同集資購買新爐。

扶輪社在捐贈後參觀院生的現場製作，有多重障礙又脊椎側彎的小珊，雙手張力過大無法以手拉坯，但在張老師的指導下，改練習用腳拉坏，她用左腳垂壓陶板，再用右腳腳底板及大拇指慢慢修飾，社友們非常佩服，紛紛讚譽她的「黃金右腳」。

教養院於2000年成立陶藝社，由張耀全老師帶領院生摸索創作，從簡單的小碟子到各式陶藝作品，不僅透過生命之美到各地藝文中心、車站、校園或滬尾藝文園區等展出，也獲得有心人士的收藏，對院生產生莫大的鼓勵。

新北市社會局副局長許秀能感謝鄒濤濤及所有友社和致理科大校友會的支持和鼓勵，相信院生將來會以更棒的作品來回報大家。

八里愛心教養院長謝鑫敏則表示，教養院透過優勢觀點，幫助院生適性發展、發揮所長，利用多元社團來薰陶院生，陶藝社是其中一環，其他還有園藝社、生聲樂團、輪標舞社、地板滾球社等。