MC HotDog熱狗在新歌MV飾演大樓管理員一角。（本色音樂提供）

MC HotDog熱狗在新歌MV飾演大樓管理員一角。（本色音樂提供）

MC HotDog熱狗24日發行新單曲〈樓下的房客〉。而他先前搶先公布過的個人小巨蛋演唱會，也正式宣告舉辦日期將在12月23、24日一連舉辦2場演唱會，讓粉絲十分期待。

他新單曲取名〈樓下的房客〉，但內容與同名的電影並沒有關係，單純是熱狗從青少年開始最喜歡的演員就是任達華，還因此自稱「景美任達華」，剛好「樓下的房客」這部電影，任達華就是串連的角色。

他在拍攝MV時，主動跟導演提出要飾演大樓管理員這個角色來貫穿全場，原本導演也擔心會讓觀眾出戲，但好險在拍攝之後熱狗的演出讓導演相當滿意。MV裡每層樓的房客都活在各自生活的地獄裡，專業演員的演出張力十足，也讓熱狗忍不住在一旁獨自練習、揣摩演出的方式。

他直言：「管理員這個角色貫穿整個劇情，我不能毀了這支MV。」而他對於自己飾演的大樓管理員也有一番見解：「大樓管理員是一個神聖的角色，管理員也有非常多的情緒，像在〈樓下的房客〉這樣的社區，他絕對是厭世的、懶散的、不耐煩的，不可能是客氣的。」