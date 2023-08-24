楊姓兄妹經營「重寧海產號」，專門販售肉品、海鮮，從2020年起，向陳姓肉商訂購混合豬肉或不含羊肉的猪肉片，再賣給消費者。檢警23日兵分多路，搜索楊姓兄妹住所等5個地點，拘提楊姓兄妹及陳姓肉商3人，訊後3人涉嫌違反食安法等罪，犯罪嫌疑重大，楊女有勾串、湮證之虞，向法院聲請羈押禁見，楊男及陳姓肉商分別以20萬元及10萬元交保。

據了解，「重寧海產號」販售的羊肉價格遠低於市價，不合常理。被媒體踢爆，將從「重寧海產號」購得的羊肉，二度送SGS檢驗，確認「羊肉」不含任何羊肉成分，當中含豬肉成分。當新聞曝光後，業者喊冤，稱僅賺取微薄利潤，「自己也是受害者」。

新北地檢署指出，大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販賣假羊肉，立即分案偵辦，並指揮新北市等單位會同新北市、花蓮縣、桃園市衛生局，搜索5處地點，再於今日搜索新北市三重的上游公司，查獲手機、電腦、帳冊、進貨及出貨單、客戶資料表等資料，拘提楊姓兄妹及陳姓肉商3人及通知3名證人到案。

檢方表示，楊姓兄妹共同經營「重寧海產號」販售肉品、海鮮，陳姓被告為南台國際企業社股東，販售肉品給楊姓兄妹。2020年起，陳姓被告依楊姓兄妹要求及訂購，販賣混合豬肉之羊肉或完全不含羊肉的猪肉片給楊姓兄妹，2人再以羊肉販售給不知情消費者。

檢察官訊問後，認為被告3人涉嫌《刑法》第255條1項意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪、第339條第1項詐欺取財罪、違反《食品安全衛生管理法》第15條第7款而犯同法第49條第1項之販賣攙偽或假冒食品罪。

檢方說，3人犯罪嫌疑重大，楊女有勾串共犯或證人、湮滅證人之虞，向法院聲請羈押禁見；楊男及陳姓股東無羈押必要，諭令以20萬元及10萬元交保。