媒體報導二度驗出以豬代羊的檢驗報告，顯示我國食安問題暴露出欺詐、假冒問題。消基會指出，這似乎為今年6月6日其發佈抽樣市場通路289件含豬肉食品，並未發現任何產品使用美國豬肉，美豬流向成謎的現象找到部分答案。國民黨台北市議員王欣儀質疑，依據食藥署的豬肉儀表板，截至8月23日為止，已經有8767噸的美豬進口台灣。若爆料屬實，真的是掛羊頭賣豬肉，請蔡政府趕快查，再這樣下去人民連肉都不敢吃了。

根據《中時新聞網》報導，截至8月22日止，食品藥物管理署的「豬肉儀表板」美國進口豬肉累計統計，已有8767.46噸，這麼龐大的美豬進口量，消基會在5月的調查，竟找不到踪跡，流向成謎，令人强烈質疑政府宣布同意美國萊豬進口時所承諾「從海關到廚房為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源」的各項措施的實行程度及成效。

「掛羊頭賣豬肉？美豬流向無人知！」王欣儀今(24日)在臉書發文表示，之前她曾指出，消基會在今年5月時，抽檢市面上的豬肉289件，竟然連1件美國豬肉都沒有，啟人疑竇。沒想到現在又有媒體披露，市面上有許多羊肉是以豬肉偽裝的，令人傻眼！

王欣儀質疑，依據食藥署的豬肉儀表板，截至8月23日為止，已經有8767噸的美豬進口台灣，但這些美國豬到底都流向哪裡，始終沒有人知道。蔡政府當時要開放美豬進口時，承諾會從源頭管理，為消費者把關，如今看來卻好像笑話一場。

王欣儀強調，據媒體披露，市面上已經有人向中盤商賣便宜的豬肉，這些豬肉包裝上就標明了USA，不肖業者加工後再偽裝成較高價的羊肉，獲取暴利。若爆料屬實，真的是掛羊頭賣豬肉，請蔡政府趕快查，再這樣下去，人民連肉都不敢吃了！

底下國民黨立委王鴻薇留言「消失的美豬⋯到底去哪兒？」網友表示「已進大伙的五臟六腑！」、「問蘇貞昌」、「夭壽！可怕可惡的政腐！」