【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。而《中天》記者林宸佑則回應表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」、「我手在她前面，我要怎麼樣推？」沒想到賴品妤晚間又在臉書上發文表示，「他已經是『慣犯』，不斷利用這樣的行為，造成非常混亂的場面，企圖製造現場失控的新聞畫面，若不是這位中天記者，今天也不會發生這樣的事」，許多網友看完後更是砲轟「摔倒個屁」、「品妤戲演太爛了，真的」，引發討論。

賴品妤24日晚間在臉書上表示，「非常遺憾，今天上午我以病友身分參與醫療議題的記者會，卻遭到中天記者的惡意騷擾，不斷的跳針喊出我早已清楚回答過的問題，造成現場混亂場面」，賴品妤強調，「身為民意代表，我百分之百尊重媒體的監督，也絕對公開接受第四權的檢驗；事實上無論是之前公開受訪，或是週二在黨團召開正式的記者會，我都已經詳盡的說明，這一陣子來特定人士不實的抹黑，並公開接受媒體提問，這個部分直播也都有紀錄」。

賴品妤說，「當天我也在主動會後詢問是否媒體要單獨訪問，我非常歡迎。然而，在今天上午毫無關係的記者會上，非常遺憾，在我逐一回答問題後，一位中天記者還是持續跳針提問重複的問題，甚至一路尾隨、不停騷擾我、靠近我甚至肢體碰觸。我無路可走，也因此摔倒」。賴品妤最後也直言，「他已經是『慣犯』，不斷利用這樣的行為，造成非常混亂的場面，企圖製造現場失控的新聞畫面，若不是這位中天記者，今天也不會發生這樣的事，這樣的行為已不配稱為記者」。

中天記者林宸佑24日也表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」因為同業在現場就直接討論，到底她為什麼會跌倒？那當然，大家討論就是那一堆腳架，可能真的是因為絆到腳架而跌倒。林宸佑指出，如果照那個畫面來看，「我確實是跟她就還有一段的距離，我到底是要怎麼樣去推她？」「而且我再重申，我手在她前面，我要怎麼樣推？」所以是，「我覺得那個碰撞的場合之後，然後她跌倒，我扶她，她還說我推她」。

林宸佑直言，她這句話其實已經很明顯地，就是在造謠，因為上禮拜完全沒有推她，這一次也完全沒有推她！「唉～反正她在那當下就直接喊出來了，那我當然也就是立刻澄清，我跟她說，我真的沒有推妳，是因為我看到妳要跌進腳架堆裡面，我才扶妳一把！」

而賴品妤貼文一發出，許多網友紛紛留言砲轟「摔倒個屁」、「別丟臉啦，怪記者，現在又在靠北什麼？還騷擾勒」、「演劇全才欸」、「影片會說話！身為政治人物不該信口開河！製造社會對立才好吧」、「自己跌倒還栽贓記者，惡行惡狀的影片全國人民都看到了」、「厲害了，這樣就可以轉移話題」、「腳架是無辜的」、「品妤戲演太爛了，真的」。