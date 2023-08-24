蕭亞軒（Elva）今（24日）迎接44歲生日三喜臨門，除了宣布簽約華納音樂開啓全新事業里程，且音樂作品正如火如荼籌備中、預計今年推出暌違近3年全新專輯，最令歌迷期待的，就是她親口與粉絲約定2024年將啟動全新世界巡迴演唱會，為華語歌壇投下驚喜震撼彈。

Elva今出席在北京盛大舉行的簽約記者會，她首次講述自己的髖關節核心減壓手術，以及植骨手術經歷，她表示自己一直在配合修養、復健，目前已經恢復了很多，雖然經歷了很艱難的一段時間，但現在已基本恢復。也是因為受傷、擔心無法給歌迷帶來最完美的舞台，導致回歸的日期一直拖到現在，蕭亞軒現場對粉絲真誠致歉，並和粉絲約定明年演唱會上見。

蕭亞軒首度分享手術後個人狀態。（圖／華納音樂提供）

蕭亞軒久違公開露面。（圖／華納音樂提供）

蕭亞軒1999年出道，是最具影響力的華語音樂女歌手。在加拿大求學期間，參加了TVB主辦的《華人新秀歌唱大賽》並正式出道。在發佈首張專輯後，蕭亞軒迅速走紅，在當時與蔡依林、孫燕姿及周蕙並列華語樂壇「四小天后」。距離上一次發片將近4年、沈潛多時終於歸來，蕭亞軒說：「我非常期待加入華納音樂，並相信我們可以一起為粉絲做出更好的音樂作品。」

今是蕭亞軒的生日，記者會現場粉絲代表和蕭亞軒的家人，共同推著蛋糕走向台前為蕭亞軒獻上生日驚喜，全場合唱生日快樂歌，粉絲表白蕭亞軒令全場動容，蕭亞軒泣不成聲地說：「有粉絲、朋友、家人的支持，很滿足。我真的很感動，其實一路走來，我最感謝的就是我的歌迷，他們無條件地支持我、包容我、鼓勵我，即使是這麼多年的空白期，也一直耐心地等待我。我想對他們說，你們一直都是我的底氣，我也會帶著這份底氣，做出好的音樂作品，讓你們對我的喜歡也變得有底氣，蕭亞軒不會給你們丟人的。」